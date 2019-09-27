Защитники Михаила Беккера оспаривают его задержание

Основатель компании «Маст-Буд» полностью отрицает обвинение в расхищении средств при ремонте моста в Днепре

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Основатель подрядной компании "Маст-Буд", которая ремонтировала новый мост в Днепре, оспаривает свое содержание под стражей. 71-летний Михаил Беккер две недели находится за решеткой.

Прокуратура обвиняет его в хищении бюджетных средств. Однако судебные заседания постоянно откладывают.

С апелляционным судом в Днепре Михаил Беккер связывается с помощью Skype из Криворожского СИЗО. Основателя компании "Маст-Буд" обвиняют в хищении бюджетных средств. Михаил Беккер полностью отрицает обвинение.

"Я должен быть здесь и ответить всем, что это ложь. Это политически ангажированная операция. Я готов поклясться на детекторе лжи", – заявляет Михаил Беккер.

Прокуратура обвиняет задержанного в нанесении 29,5 млн грн убытка во время ремонта нового моста в Днепре. Главного подрядчика взяли под арест на 60 дней с залогом в 40 млн грн. Прошло уже четвертое заседание апелляционного суда за неделю. Адвокаты Беккера оспаривают решение содержания под стражей. Мол, давление у мужчины повышено, а уровень сахара в три раза превышает норму. С его болезнью в СИЗО — не выжить. Однако прокуроры единодушны.

"Прошу суд в полном объеме отказать в удовлетворении ходатайства защитника Латайко. А решение суда первой инстанции, которое является законным, мотивированным и обоснованным, оставить без изменений", – говорит прокурор отдела Днепропетровской областной прокуратуры Андрей Дяченко.

В 2018 году компания "Маст-Буд" выиграла тендер на проведение ремонта центральной переправы в Днепре и начала работы.

Переправу открыли заранее. За неделю до Дня города. И, как и обещал, Владимир Зеленский приехал проверять мост лично.

"Мост сделан в сроки. Но качество моста мы не можем сейчас подтвердить. И пусть комиссия приезжает и принимает. Я увижу качество, или там кто-то спрятал какие-то недостатки, или не спрятали и сейчас придираются к мэру", – заявил президент Украины Владимир Зеленский 14 сентября.

Эксперты из Киева уже осмотрели мост. Однако публично вывода еще не представили. Но днепровские специалисты говорят: все работы, которые были запланированы на этом этапе реконструкции переправы, выполнены на 100%.

"Были заменены три крайние аварийные балки пролетного строения, которые создавали непосредственную угрозу безопасности движения транспорта. Произведена полная замена гидроизоляции. Исключена возможность дальнейшего разрушения балок и пролетных строений. Мост из моста-убийцы таким образом превратился в безопасный мост для движения транспорта", – заявил главный инженер проекта Юрий Зубарев.

Михаил Беккер уже почти две недели за решеткой. В четверг Апелляционный суд Днепра уменьшил сумму залога до 2,7 млн грн. Но пока неясно — сможет ли Беккер поехать на запланированную 16 октября операцию в Израиль.

"В теории это невозможно. Поскольку у него обязательства не покидать Украину и сдать паспорта. Мы будем обжаловать подозрение, предъявленное господину Беккеру, потому что непосредственно при вручении подозрения были нарушены основополагающие принципы по вручению", – заявил адвокат Михаила Беккера Константин Глоба.

Родные Михаила Беккера уже собирают деньги, чтобы внести залог.

Как сообщалось, ремонт Центрального моста в Днепре подошел к концу – после тестирования на переправе троллейбусной сети, запуска бесплатных автобусов и инспекции от мэра города Бориса Филатова объект досрочно сдали в эксплуатацию.

Напомним, открыть переправу по условиям пари между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Днепра Борисом Филатовым, которое они заключили во время рабочей поездки главы государства в Днепр, должны на День города – 14 сентября.

В случае если ремонт окончат в срок, на открытие моста должен приехать гарант, если же мост закончить не успеют — Филатову придется написать заявление об увольнении.

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