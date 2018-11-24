Заставили врага соблюдать режим тишины: ВСУ дали ответку на Светлодарской дуге

Сегодня, 14:02

Противник вел обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ
Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

В первую половину суток субботы, 24 ноября, пророссийские боевики несколько раз попытались обострить ситуацию на Донбассе. "Жарко" было на Луганском направлении и на Светлодарской дуге.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны

Так, начиная с 4:30 и в течение сорока минут вблизи контролируемого ВСУ Крымского (Луганская область) оккупанты выпустили более 10 мин калибра 82 мм и вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия со стороны оккупированной Сентяновки.

А после 10:00 в течение 20 минут в районе контролируемого ВСУ поселка Новолуганское (Светлодарская дуга) враг вел обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по направлению оккупированного пгт Гольмовский, являющего северо-восточным пригородом Горловки.

В ответ защитники Украины каждый раз применяли дежурные огневые средства и принуждали врага соблюдать режим тишины.

Напомним, сутками ранее, 23 ноября, боевики ударили из 120 мм минометов и ПТРК, но жестоко поплатились. Два оккупанта были уничтожены и еще один – ранен.

Сутками ранее, 22 ноября, боевики значительно уменьшили количество обстрелов. Враг открывал огонь только четыре раза, сообщили в пресс-центре ООС. В частности, боевики осуществляли обстрелы в районах населенных пунктов Станица Луганская, хутор Вольный, Луганское и Павлополь. Кроме того, враг применил вооружения боевых машин пехоты возле хутора Свободного, а противотанковые управляемые ракеты – вблизи Луганского.

Также ранее сообщалось, что офицер ВСУ показал уничтожение минометного гнезда боевиков под Горловкой.
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"Сегодня"

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