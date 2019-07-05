Застрахуйся и отдыхай: какие виды страхования помогут сделать отпуск спокойнее?

Лето в разгаре и впереди еще много солнечных дней, ни один из которых не хочется пропускать зря. Даже если в июне уже получилось отдохнуть, снова зовут ласковое море, скалистые горы, украинские курорты и зарубежные путешествия. Чтобы по-настоящему расслабиться в отпуске, лучше заранее позаботиться о своей финансовой безопасности: оценить риски и заключить договор страхования того, что вам ценно. Как обеспечить полноценный летний отдых без лишних проблем, рассказывает Татьяна Пинчук, директор по розничному страхованию СК АСКА.

Автомобиль

Летнее путешествие на машине, в том числе за границу, может оказаться бюджетнее и увлекательнее, чем на любом другом транспорте. К тому же, автомобиль дарит особую свободу. Но при этом машина – источник повышенной опасности. Соблюсти баланс между риском и удобством поможет страховка. Подумайте и о страховке КАСКО, которая обеспечивает выплаты на ремонт вашего авто в случае повреждений. Например, у нас в "АСКА" – это программа "Автоформула", которая покрывает расходы при ДТП не только в Украине, но и в странах СНГ и Европы. КАСКО актуально, даже если вы решили оставить машину дома, припарковав ее на улице или надежной стоянке. К сожалению, тут тоже случаются страховые случаи – от банальных царапин до поджогов и угонов, но страховка компенсирует убытки от всех этих неприятностей.

Конечно, перед любой поездкой стоит проверить и срок действия полиса "автогражданки", чтобы неожиданно не остаться без защиты своей автоответственности во время путешествия или сразу после возвращения в Украину. И, конечно, если едете за пределы Украины на своем авто, убедитесь, что у вас есть "международная автогражданка" – полис Зеленая карта. Он действует в 45 странах и обязательно проверяется пограничниками при выезде.

Квартира

Оставлять имущество без защиты на время поездки очень рискованно. И не только потому, что есть опасность краж. Летом чаще всего случаются заливы квартир водой с верхних этажей – сезон больших стирок, генеральных уборок и ремонтов очень часто несет с собой именно такие форс-мажоры. А учитывая нынешнюю погоду, можно вполне обоснованно опасаться стихийных бедствий. Я всегда советую заключать договор страхования, начиная с лета, и время перед началом отпуска, пожалуй, лучший момент для этого. Еще пару советов: чтобы чувствовать себя еще увереннее на время отпуска, по возможности оставьте ключи от квартиры или дома проверенным друзьям, которые смогут пару раз навестить ваше жилье и проверить, все ли хорошо. И главная рекомендация – не хвастайтесь планами на отпуск в соцсетях, чтобы случайно не привлечь внимание преступников. Фотографиями можно поделиться уже после возвращения.

Здоровье

Даже самый идеально спланированный отпуск может в одночасье испортить болезнь или травма. В большинстве случаев, летние недомогания – это не очень серьезные диагнозы, но все равно они выбивают из отпускной колеи, психологически и финансово. Для того, чтобы чувствовать себя спокойно, существует медицинское страхование туристов. Благодаря ему у вас не будет проблем с поиском клиники, вызовом врача, оплатой нужных медицинских услуг и лекарств – об этом позаботится страховая компания. С учетом цен на зарубежную медицину такой полис просто обязателен при поездках за границу, но в АСКА можно застраховаться и на время путешествий по Украине. Полис путешественника для заграничных поездок можно заказать онлайн и получить за несколько минут на свою электронную почту. А вот полис для путешествий внутри страны можно оформить в любом офисе АСКА.

Конечно, покупку нужного полиса мы не рекомендуем оставлять до последнего предотпускного дня. Но, если путешествие вдруг оказалось внезапным, вопросы страхования можно решить за один визит в отделение страховой компании или за несколько минут, заказав страховку через интернет с доставкой. Желаю всем хороших путешествий и только приятных эмоций!

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Застрахуйся и отдыхай: какие виды страхования помогут сделать отпуск спокойнее?". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"