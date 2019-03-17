Затишье на Донбассе: боевики чинят укрепления и учат новые средства прицеливания

Оккупанты неделю натаскивали артиллерийские и минометные подразделения наносить удары

Фото: Минобороны РФ

Затишье на Донбассе: боевики чинят укрепления и учат новые средства прицеливания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ffb/4b7/5c6ffb4b78057.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ffb/4b7/5c6ffb4b78057.jpg 2019-03-17T05:30:00+02:00 Украина Оккупанты неделю натаскивали артиллерийские и минометные подразделения наносить удары

Пользуясь временным затишьем на фронте, подразделения и части 1-го и 2-го "армейских корпусов Л/ДНР" провели командно-штабную тренировка на полигонах "Центральный", "Славный", "Передовой", "Покровский", "Удалой" и "Восточный". Личный состав был переведен в полную боевую готовность, проверена готовность пункта приема "мобилизационных резервов".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в рамках "Единого дня огня" в 1 и 2 АК "Л/ДНР" ежедневно в течение прошлой недели (с 5 по 11 марта) проводили занятия по огневой подготовке с артиллерийскими и минометными подразделениями на полигонах "Ударный", "Южный" и "Приморский".

С 11 марта в 1 АК "ДНР" на полигоне "Восточный" проводятся ротные тактические учения с боевой стрельбой с использованием новых средств прицеливания. Учения проводятся под руководством командования корпуса.

На протяжении недели на передовых позициях 1 и 2 АК "Л/ДНР" прошла проверка и ремонт инженерного и фортификационного оборудования позиций.

Кроме того, была проведена плановая смена радиоданных в радиосетях и линиях радиосвязи тактического звена системы управления и оповещения 1 и 2 АК для недопущения утечки информации и обеспечения скрытого управления войсками, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее сообщалось, что боевикам подвезли боеприпасы, а мирных жителей пугают "наступлением" ВСУ .

Также "Сегодня" писали, что Россия на Донбассе проводит смену генералов – в оккупационных войсках происходит ротация на высшем командном уровне. Для охраны высокопоставленного российского командования съехалось много сотрудников ФСБ и ГРУ.

Смотрите также видео, как ВСУ уничтожили командный пункт боевиков на Донбассе.

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