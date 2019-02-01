"Затишье" на Донбассе: военный эксперт назвал причину снижения активности боевиков
За неделю противник нанес всего 35 огневых ударов по украинским военным
За последнюю неделю интенсивность нанесения огневых ударов боевиками т.наз. "Л/ДНР" на Донбассе по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории снизилась.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, это произошло в связи с ухудшением погодных условий.
Всего в этот период подразделения 1-го и 2-го "армейских корпусов" оккупантов осуществили около 35 огневых налетов (за прошлый недельный период – порядка 80) из 120/82-мм минометов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок "Град-П", крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов, БМП и танков.
Наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов: Станица Луганская, Новотошковское, Луганское, Пески, Марьинка, Авдеевка, Новоалександровка, Новоселовка, Новомихайловка, Чермалык, Крымское, Павлополь, Новельское, Екатериновка, Старый Айдар, Гнутово, Водяное и Широкино.
Передовые подразделения противника были усилены снайперами и расчетами ПТРК, которые активно действовали на Северодонецком и Мариупольском направлениях, добавил координатор "Информсопротивления".
Напомним, попытки противника нанести удар по ВСУ зачастую ведут к потерям у самих боевиков.
Так, на днях украинские разведчики обезвредили засаду боевиков. В ходе разведывательных мероприятий на Докучаевском направлении украинские военные обнаружили и ликвидировали засаду противника, прихватив и военные трофеи. У диверсантов был даже противотанковый ракетный комплекс.
Также сообщлось, что на Донбассе из ПТРК "Фагот" ВСУ уничтожили грузовик с боевиками.
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