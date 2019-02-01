"Затишье" на Донбассе: военный эксперт назвал причину снижения активности боевиков

За неделю противник нанес всего 35 огневых ударов по украинским военным

Фото: AFP

"Затишье" на Донбассе: военный эксперт назвал причину снижения активности боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/edb/d28/5c4edbd288b6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/edb/d28/5c4edbd288b6a.jpg 2019-02-01T07:53:00+02:00 Украина За неделю противник нанес всего 35 огневых ударов по украинским военным

За последнюю неделю интенсивность нанесения огневых ударов боевиками т.наз. "Л/ДНР" на Донбассе по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории снизилась.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, это произошло в связи с ухудшением погодных условий.

Всего в этот период подразделения 1-го и 2-го "армейских корпусов" оккупантов осуществили около 35 огневых налетов (за прошлый недельный период – порядка 80) из 120/82-мм минометов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок "Град-П", крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов, БМП и танков.

Наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов: Станица Луганская, Новотошковское, Луганское, Пески, Марьинка, Авдеевка, Новоалександровка, Новоселовка, Новомихайловка, Чермалык, Крымское, Павлополь, Новельское, Екатериновка, Старый Айдар, Гнутово, Водяное и Широкино.

Передовые подразделения противника были усилены снайперами и расчетами ПТРК, которые активно действовали на Северодонецком и Мариупольском направлениях, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, попытки противника нанести удар по ВСУ зачастую ведут к потерям у самих боевиков.

Так, на днях украинские разведчики обезвредили засаду боевиков. В ходе разведывательных мероприятий на Докучаевском направлении украинские военные обнаружили и ликвидировали засаду противника, прихватив и военные трофеи. У диверсантов был даже противотанковый ракетный комплекс.

Также сообщлось, что на Донбассе из ПТРК "Фагот" ВСУ уничтожили грузовик с боевиками.

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