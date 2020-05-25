Зато не жарко: синоптики дали прогноз погоды на неделю

Настоящее потепление и солнечная комфортная погода придет в Украину вместе с календарным летом. А до конца мая по всей территории страны будут идти дожди, местами ливни с грозами. А воздух к концу недели прогреется максимум до +21. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, во вторник, 26 мая, на всей территории Украины ожидается достаточно прохладная погода и дожди с переходом в ливни. Максимально тепло на западе страны – до +19. На юго-востоке до +17-18, а на севере и в центре от +12 до +16.

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В среду, 27 мая, потеплеет на пару градусов. Теплый фронт переместится с запада на восток и температурные режимы "поменяются местами". На западе Укарины будет прохладнее – до +17-19, а на юго-востоке до +22. Прогреется воздух и в центральных и северных областях. Но все также по всей территории дождливо.

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В четверг, 28 мая, температурный режим сохранится на уровне предыдущего дня. Но в более теплых южных и юго-восточных регионах с "заходом" в центр Украины, теплый фронт принесет грозы вместе с дождями.

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В пятницу, 29 мая, грозы с юго-востока страны заполонят центральные регионы и дотянуться до Волыни. Под "грозовой крышей" будет достаточно тепло – до +22 градусов. На остальной территории просто дождливо ивсегт до +16-19.

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В субботу, 30 мая, погода по всей Украине будет схожа с предыдущим днем. На большей территории страны – дожди с грозами. На западе – дожди, ливни. Температура все также будет разделена грозовым фронтом: от +14-16 на западе страны, до +19-21 на юго-востоке и в центре Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", Карпаты за неделю до лета засыпало снегом.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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