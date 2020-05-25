Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,76
29,17
  1. Последние новости Украины

Зато не жарко: синоптики дали прогноз погоды на неделю

25 мая, 16:07

Юрий Божко

Конец календарной весны ознаменуется затяжными дождями и грозами по всей стране

Настоящее потепление и солнечная комфортная погода придет в Украину вместе с календарным летом. А до конца мая по всей территории страны будут идти дожди, местами ливни с грозами. А воздух к концу недели прогреется максимум до +21. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, во вторник, 26 мая, на всей территории Украины ожидается достаточно прохладная погода и дожди с переходом в ливни. Максимально тепло на западе страны – до +19. На юго-востоке до +17-18, а на севере и в центре от +12 до +16.

Реклама

В среду, 27 мая, потеплеет на пару градусов. Теплый фронт переместится с запада на восток и температурные режимы "поменяются местами". На западе Укарины будет прохладнее – до +17-19, а на юго-востоке до +22. Прогреется воздух и в центральных и северных областях. Но все также по всей территории дождливо.

Реклама

В четверг, 28 мая, температурный режим сохранится на уровне предыдущего дня. Но в более теплых южных и юго-восточных регионах с "заходом" в центр Украины, теплый фронт принесет грозы вместе с дождями.

В тренде
Работа метро после карантина: в Минздраве назвали новые правила

В пятницу, 29 мая, грозы с юго-востока страны заполонят центральные регионы и дотянуться до Волыни. Под "грозовой крышей" будет достаточно тепло – до +22 градусов. На остальной территории просто дождливо ивсегт до +16-19.

Реклама

В субботу, 30 мая, погода по всей Украине будет схожа с предыдущим днем. На большей территории страны – дожди с грозами. На западе – дожди, ливни. Температура все также будет разделена грозовым фронтом: от +14-16 на западе страны, до +19-21 на юго-востоке и в центре Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", Карпаты за неделю до лета засыпало снегом.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода тепло прогноз лето прогноз погоды дожди ливни грозы метеорологи температурный режим

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 25 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 25 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 25 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 25 мая и все подробности из регионовУкраина
В Киеве нашли застреленным народного депутата
В Киеве нашли застреленным народного депутатаПолитика
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)Украина
"Черный день" для оккупантов: 11 убитых и раненых за суткиДонбасс
Кредит не дороже 200% и
Кредит не дороже 200% и "этический кодекс" для коллекторов: как новые правила НБУ повлияют на украинцевЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...