Затяжные холодные дожди: как изменится погода в течение недели

Украина оказалась под влиянием атмосферного фронта с резкими перепадами температур

Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Следующая неделя в Украине будет достаточно прохладной и дождливой. И если в начале недели дожди будут фрагментарными в разных регионах, то к концу недели синоптики Гидрометцентра обещают плотную облачность над всей территорией страны и холодные дожди.

Так, в понедельник, 8 июля, сухо и солнечно будет лишь на Волыни и в некоторых регионах северных областей Украины. На остальной территории прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха будет опускаться, начиная с западных областей, где столбики термометров покажут +20-24. В центре до +26, на юго-востоке до +29.

Во вторник, 9 июля, прохладный фронт продвинется дальше на восток страны. Но дожди прогнозируют лишь в западных регионах. На остальной территории без осадков. На юго-востоке похолодает до +25-27. На западе, севере и в центре страны до +20-23.

В среду, 10 июля, грозовые дожди прогнозируют по всей территории Украины без исключения. Похолодает еще на 2-3 градуса – на западе страны до +19, на юге и востоке до +26.

В четверг, 11 июля, температурный режим сохранится на уровне предыдущего дня. По всей Украине прогнозируют ливневые дожди, но без гроз. Местами ночная температура будет опускаться всего до +9-11 градусов.

В пятницу, 12 июля, погода, согласно синоптическим картам, будет напоминать предыдущий день – холодные дожди по всей стране, за исключением Закарпатья, где будет сухо, а воздух начнет прогреваться.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

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