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Зеленский требует жестче проверять и наказывать нарушителей карантина

20 июня, 14:45

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Правоохранители осуществили уже более 2,5 тысяч проверок

В Украине все больше людей заражаются коронавирусом. Сейчас количество больных составляет 44 человека на 100 тысяч населения, а на прошлой неделе этот показатель составлял 38 человек на 100 тысяч. Об этом сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании на Банковой, передает Офис главы государства.

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Министр здравоохранения Максим Степанов планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области, где больше всего зараженных коронавирусом. Он не исключает, что на Закарпатье придется готовиться к введению дополнительных ограничений на одну неделю.

"Правительство провело совещание с руководителями областных государственных администраций и городскими головами тех регионов, где зафиксированы самые высокие показатели роста заболеваемости, по усилению коммуникации с населением", – говорится в сообщении.

На следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению карантина.

"Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина", – подчеркнул Зеленский.

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В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что совершено более 2,5 тысяч проверок общественного транспорта. Выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Наложено штрафов почти на 2 млн грн.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что на следующей неделе начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибших от COVID-19.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов пригрозил штрафами и ужесточением карантина. По его словам, нужен жесткий контроль со стороны полиции и штрафы для нарушителей карантинных ограничений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин Владимир Зеленский коронавирус

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