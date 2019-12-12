Завербованный спецслужбами России "крот"-военный сдался СБУ: подробности дела

СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Украинская военная контрразведка разоблачила факт вербовки военнослужащего ВСУ российскими спецслужбами и помешала утечке важных данных по ситуации в районе проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Военнослужащий одного из подразделений, дислоцированных в районе ООС, периодически посещал близких родственников в России и попал в поле зрения спецслужб РФ.

Представители ФСБ заставили украинца дать письменное согласие на негласное сотрудничество. Для этого они использовали психологическое давление и угрозы в адрес родных задержанного.

Реклама

По замыслу "кураторов" мужчина должен был собирать и передавать сведения о количестве личного состава, вооружении и военной технике украинских подразделений. Представителей ФСБ интересовала информация о радиолокационных станциях и их возможностях по выявлению воздушных целей и отслеживанию полетов российской военной авиации.

Угрозы в адрес родных украинца становились все жестче, поэтому мужчина обратился в СБУ и рассказал обо всех обстоятельствах своей вербовки и полученном поручении.

Суд учел то, что гражданин Украины не выполнил преступную задачу иностранных спецслужб и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном задании, и освободил его от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре контрразведка СБУ предупредила вовлечение украинской чиновницы в антигосударственную деятельность в пользу так называемого "МГБ ЛНР".

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.

Также в СБУ ранее рассказывали подробности о вербовке украинцев в России. Двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама