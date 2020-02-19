Завершить войну на Донбассе Зеленскому может помочь Ахметов – "Financial Times"

Авторитетное издание считает, что Ринат Ахметов незаменим в решении одной из самых сложных проблем Украины

С планом Зеленского завершить войну на Донбассе может помочь Ринат Ахметов. Об этом говорится в сегодняшней статье издания "Financial Times". Ахметов незаменим, если Зеленский хочет решить одну из самых сложных проблем Украины – войну, тлеющую на востоке страны, подчеркивает "Financial Times".

"... Донбасс – родина и территория интересов господина Ахметова. Ему принадлежит символ региона – донецкий футбольный клуб "Шахтер". Донбасс был сердцем его бизнес-империи, пусть даже господин Ахметов и потерял контроль над многими активами, захваченными пророссийскими сепаратистами..." – говорится в статье "Financial Times". В тренде Шесть лет расстрелам на Майдане: фотоистория того, как это было

"... Ахметов должен быть частью любой мирной сделки по Донбассу ...". "... когда на Донбасс вернется мир, господин Ахметов и SCM обязательно примут участие в процессе реинтеграции и восстановления", – констатирует издание "Financial Times".

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