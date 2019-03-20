Завтра можно будет наблюдать "Червячное суперлуние"

Название "червячная луна" происходит от того, что земля становится теплее и влажнее

Фото Space.com.

Завтра можно будет наблюдать "Червячное суперлуние" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0a2/e67/5c90a2e6735d0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0a2/e67/5c90a2e6735d0.jpg 2019-03-20T05:10:00+02:00 Украина Название "червячная луна" происходит от того, что земля становится теплее и влажнее

Полнолуние в марте, которое называют "червячной луной", можно будет наблюдать в четверг, 21 марта, в 3:43 по киевскому времени.

Это произойдет через несколько часов после весеннего равноденствия – момента, отмечающего начало весны в северном полушарии и осени в южном полушарии. Это также произойдет через день после того, как луна достигнет перигея, ближайшей к Земле точки, что сделает полнолуние "суперлунием", от чего луна кажется немного больше, чем обычно бывает полнолуние – примерно на 10% больше среднего.

Мартовское полнолуние называют по-разному. Название "червячная луна" происходит от того, что земля становится теплее и влажнее, а это вызывает появление дождевых червей и с ними птиц.

Напомним, что президент США Дональд Трамп намерен увеличить расходы на освоение Луны. Главным приоритетом программы является создание окололунной станции Lunar Gateway.

Ранее Трамп создал командование Космическими силами США.

Напомним, что распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня, заявив, что для США недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать.

Добавим, что ранее Китай посадил аппарат на обратной стороне Луны. Chang'e-4 стал первым космическим кораблем, совершившим мягкую посадку на невидимой с Земли стороне Луны. Зонд состоял из посадочного аппарата и лунохода.

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