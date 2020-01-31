Завтра в Украине отключат все таксофоны

Завтра, 1 февраля, "Укртелеком" отключит по всей Украины таксофоны, напоминает "Ранок з Україною".

Сейчас с таксофонов можно позвонить на любой городской номер бесплатно. Но даже несмотря на это, таксофоны редко пользуются спросом.

Ранее "Сегодня" писали о том, что, по данным "Укртелекома", возможностью бесплатно позвонить на городской номер пользуются мало.

"Фактически это решение потребителей. Люди перестали ими пользоваться. Сегодня в среднем таксофоном на улице пользуются две минуты в день", – говорит пресс-секретарь "Укртелекома" Михаил Шуранов.

Как сообщалось, "Укртелеком" реализует проект по развитию оптического доступа к сети интернет и подключает к оптике села, чтобы тысячи их жителей могли пользоваться быстрым интернетом и услугами телевидения. Ранее специалисты рассказывали сайту "Сегодня", что именно отсутствие интернета в селах мешает развитию безналичных платежей в Украине.

Также мы писали о том, что "Укртелеком" сдержит повышение цен на социально важную услугу фиксированной телефонии.

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