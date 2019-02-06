Завтра в Украине похолодает: синоптики рассказали об изменении погоды

В среду почти во всех областях упадет температура, а ночи станут еще морозней

Фото: Сегодня

Завтра в Украине похолодает: синоптики рассказали об изменении погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/af4/845/5c5af484554fa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/af4/845/5c5af484554fa.jpg 2019-02-06T16:52:00+02:00 Украина В среду почти во всех областях упадет температура, а ночи станут еще морозней

После сегодняшнего снега, завтра в Украине ожидается сухая погода, однако немного похолодает – в большинстве областей дневная температура будет падать до одного градуса мороза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

7 февраля в Украине теплее всего будет на западе страны. Там синоптики обещают переменную облачность, без осадков и температуру воздуха 4-6 градусов днем. Хотя в Хмельницкой и Черновицкой областях ожидается от -1 до +1. Ночью 3-5 мороза.

В центральных, северных и восточных областях будет от -1 до +1 градуса днем и ночью до 5 градусов мороза. Без осадков.

Немного спадет тепло и на юге – там синоптики прогнозируют завтра не более 2 градусов выше нуля днем, а ночью мороз до -4. Сухо.

Также отмечается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) на высокогорье и в горах восточной части Закарпатской области. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

В свою очередь в Центральной геофизической обсерватории отмечают, что в Киеве завтра без осадков, а на дорогах местами гололедица, передает Интерфакс-Украина. Температура ночью 2-4 мороза, днем – около нуля.

По данным ученых, в Киеве 7 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,2 градуса тепла в 2004 году, самая низкая ночью 32,2 градуса мороза в 1929 году.

А пока в Украине все еще держится относительно теплая как для февраля погода, на Россию обрушились аномальные морозы. До 8 февраля жителям Алтайского края метеорологи обещают до минус 45 градусов.

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