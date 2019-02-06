Завтра в Украине похолодает: синоптики рассказали об изменении погоды
В среду почти во всех областях упадет температура, а ночи станут еще морозней
После сегодняшнего снега, завтра в Украине ожидается сухая погода, однако немного похолодает – в большинстве областей дневная температура будет падать до одного градуса мороза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
7 февраля в Украине теплее всего будет на западе страны. Там синоптики обещают переменную облачность, без осадков и температуру воздуха 4-6 градусов днем. Хотя в Хмельницкой и Черновицкой областях ожидается от -1 до +1. Ночью 3-5 мороза.
В центральных, северных и восточных областях будет от -1 до +1 градуса днем и ночью до 5 градусов мороза. Без осадков.
Немного спадет тепло и на юге – там синоптики прогнозируют завтра не более 2 градусов выше нуля днем, а ночью мороз до -4. Сухо.
Также отмечается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) на высокогорье и в горах восточной части Закарпатской области. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
В свою очередь в Центральной геофизической обсерватории отмечают, что в Киеве завтра без осадков, а на дорогах местами гололедица, передает Интерфакс-Украина. Температура ночью 2-4 мороза, днем – около нуля.
По данным ученых, в Киеве 7 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,2 градуса тепла в 2004 году, самая низкая ночью 32,2 градуса мороза в 1929 году.
А пока в Украине все еще держится относительно теплая как для февраля погода, на Россию обрушились аномальные морозы. До 8 февраля жителям Алтайского края метеорологи обещают до минус 45 градусов.
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