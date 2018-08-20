Завтра в Украину ворвутся грозы: синоптики предупредили о непогоде

Сегодня, 16:58

В некоторых областях будет все еще пляжная погода, но повезет не всем украинцам

Автор фото: Григорий Салай, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В Украину завтра снова придут дожди с грозами, особенно "достанется" западным областям. В то же время температура останется жаркой, сообщает Укргидрометцентр.

После сегодняшнего относительного затишья с дождями лишь в двух областях в центре страны, 21 августа поливать будет на западе. Однако грозы не принесут украинцам прохлады, и температура поднимется до 30 градусов, местами до +32. Ночью тоже не холодно – 15-17 градусов.

Также дожди пройдут и в центральных областях (кроме Кировоградской области) и на севере страны. Днем синоптики прогнозируют 29-31 градус, ночью – 16-18.

На востоке будет солнечно и без осадков: днем до 30 тепла, ночью 14-16.

Жара сохранится на юге. Там также не будет дождей, а столбики термометров поднимутся до 32 градусов днем и +21 ночью.

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Отметим, что лето уже близится к концу – в 2018 году оно стало рекордно жарким не только в Европе, но и во многих регионах мира. В Украине август тоже выдался очень жарким. Правда, пока он еще не закончился. В прогнозе погоды на неделю сообщалось, что в ближайшие дни в Украине все еще будет жарко, местами даже более 30 градусов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, какой будет погода до конца лета и в начале осени. На смену теплу придут ранние заморозки.
погода, синоптики, дожди, грозы

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Источник:

"Сегодня"

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