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Заявление Ляшко об импичменте сделало его лидером оппозиции – эксперт

11 ноября, 16:36

Лидер Радикальной партии с первого дня ушел в оппозицию и никаких уступок, говорит Сазонов

Фото: Facebook Олега Ляшко

Фото: Facebook Олега Ляшко

Жесткий протест лидера РПЛ Олега Ляшко выделяется на фоне вялого сопротивления партий, представленных в ВР, считает политолог Кирилл Сазонов.

"А пока парламентская как бы оппозиция спит и даже подыгрывает Зеленскому голосами, Олег Ляшко требует начать процедуру импичмента. В первую очередь, за поручение президента к Кабмину разработать стандарты новостей и фактически ввести цензуру. Ляшко уже готовит иск в суд, чтобы признать инициативу неконституционной и призывает парламентскую оппозицию инициировать процедуру импичмента", – написал на свой страничке в Facebook эксперт.

Сазонов поддержал Ляшко и напомнил, что бороться за права нужно даже в самой безнадежной ситуации.

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"На мой взгляд лидер РПЛ совершенно прав – за наступление на свободу слова власть нужно гнать пинками до Ростова. И парламентская оппозиция ведет себя очень вяло в этом плане. Да, есть монобольшинство у Зеленского, но это не значит, что нужно опускать руки. Бороться за свои убеждения нужно даже тогда, когда ситуация кажется безнадежной. Доказано в 2014 году", – отметил политолог.

Эксперт уверен, что непримиримость лидера Радикальной партии сделает его лидером оппозиции в глазах украинцев.

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"Пока каких-то серьезных действий оппозиции в Верховной Раде я не вижу. А Ляшко молодец – инициирует импичмент, а до этого совершенно правильно, поймал и отлупил нардепа от "СН" Геруса за импорт электроэнергии из России. С первого дня ушел в оппозицию и никаких уступок. По факту даже вне парламента жесткое заявление Ляшко делает его лидером оппозиции к Зеленскому. И каждый прокол президента, его партии в Раде или Кабмина будет добавлять Олегу Ляшко очков в глазах избирателя", – подытожил Сазонов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Олег Ляшко требует инициировать процедуру импичмента Зеленскому .

Также напомним, что полиция открыла производство за драку Ляшко и Геруса .

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