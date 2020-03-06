Заявление "Медиа Группы Украина"

Сообщение от "Медиа Группы Украина":

"Телеканалы "Медиа Группы Украина" ("Украина", "НЛО TV", "Индиго TV") временно работают в раскодированном режиме на спутнике Astra 4A в связи с обрывом основной и резервной линий доставки сигнала телеканалов.

Ведутся восстановительные работы.

Как только неисправности будут устранены, телеканалы начнут вещать в закодированном виде".