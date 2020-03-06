Заявление "Медиа Группы Украина"

Сообщение от "Медиа Группы Украина":
"Телеканалы "Медиа Группы Украина" ("Украина", "НЛО TV", "Индиго TV") временно работают в раскодированном режиме на спутнике Astra 4A в связи с обрывом основной и резервной линий доставки сигнала телеканалов.
Ведутся восстановительные работы.
Как только неисправности будут устранены, телеканалы начнут вещать в закодированном виде".
Напомним, что 28 января состоялось значимое событие для украинского медиарынка. Четыре крупнейших медиахолдинга: "Медиа Группа Украина" ("Украина", НЛО TV, "Индиго"), "1+1 Media" ("1+1", "2+2", ТЕТ, УНИАН, "Плюсплюс", "Бигуди"), StarLightMedia (СТБ, "Новый канал", ICTV, М1, М2, "ОЦЕ ТБ") и Inter Media Group ("Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм") закодировали свой спутниковый сигнал.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк