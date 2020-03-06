Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Заявление "Медиа Группы Украина"

6 марта, 18:38

Сергей Остапенко

Телеканалы временно работают в раскодированном режиме

Сообщение от "Медиа Группы Украина":

"Телеканалы "Медиа Группы Украина" ("Украина", "НЛО TV", "Индиго TV") временно работают в раскодированном режиме на спутнике Astra 4A в связи с обрывом основной и резервной линий доставки сигнала телеканалов.

Ведутся восстановительные работы.

В тренде
Погода на 8 марта испортится: где ждать до +17 и кому не повезет с дождями

Как только неисправности будут устранены, телеканалы начнут вещать в закодированном виде".

Напомним, что 28 января состоялось значимое событие для украинского медиарынка. Четыре крупнейших медиахолдинга: "Медиа Группа Украина" ("Украина", НЛО TV, "Индиго"), "1+1 Media" ("1+1", "2+2", ТЕТ, УНИАН, "Плюсплюс", "Бигуди"), StarLightMedia (СТБ, "Новый канал", ICTV, М1, М2, "ОЦЕ ТБ") и Inter Media Group ("Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм") закодировали свой спутниковый сигнал.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

телеканалы Медиа Группа Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Шмыгаль стал премьером и представил новый Кабмин: что известно на данный момент
Шмыгаль стал премьером и представил новый Кабмин: что известно на данный моментУкраина
Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн
Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайнУкраина
Коронавирус
Коронавирус "захватывает" новые страны: все подробности эпидемии, карта распространенияУкраина
Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют
Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валютЭкономика
Порошенко и Зеленский пообщались в президиуме Рады: о чем говорили
Порошенко и Зеленский пообщались в президиуме Рады: о чем говорилиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...