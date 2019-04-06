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Заявление Медиа Группы Украина по отключению передатчиков Концерна РРТ

Сегодня, 09:10

В период, когда украинцы особенно нуждаются в доступе к информации, руководство государственного учреждения постоянно допускает отключение

Фото: Сегодня
Заявление Медиа Группы Украина по отключению передатчиков Концерна РРТ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/840/dd3/5ca840dd3fdfd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/840/dd3/5ca840dd3fdfd.png Украина В период, когда украинцы особенно нуждаются в доступе к информации, руководство государственного учреждения постоянно допускает отключение

Медиа Группа Украина считает недопустимым отключение телевизионного вещания, особенно в период, определяющий судьбу страны, и призывает Кабинет министров Украины обратить внимание на позицию Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ). Об этом говорится в официальном заявлении МГУ.

"В четверг, 4 апреля, были полностью отключены от цифрового и остатков аналогового вещания несколько районов Луганской области. До сих пор передатчики Концерна КРРТ не работают. Такие отключения стали системными последнее время. Ранее зафиксированы отключения передатчиков в Полтавской и Сумской областях (Красногоровка, Полтавская обл. – 18.03, Белополье, Сумская обл. – 22.03). Передатчики в этих населенных пунктах не работали в течение не менее двух суток.

Отключение передатчиков происходит из-за значительной задолженности Концерна энергетическим компаниям в разных областях страны. Основная задача Концерна РРТ – обеспечивать бесперебойную деятельность передатчиков, но в период, когда украинцы особенно нуждаются в доступе к информации, руководство государственного учреждения постоянно допускает отключение. После введения новой технологической модели существования рынка (переход с аналогового на цифровое вещание) Концерн РРТ имел более полугода для того, чтобы оптимизировать свою деятельность, договориться о реструктуризации долга и привести свои расходы в соответствие со своими доходами, но, вместо налаживания бизнес процессов, руководители Концерна пытаются доказать необходимость повышения тарифов на свои услуги. Призываем Кабинет министров Украины обратить внимание на откровенно нерыночную позицию Концерна, которая еще и угрожает информационной безопасности страны", – говорится в заявлении.

Справка: Медиа-холдинг "Медиа Группа Украина" объединяет национальный телеканал общего интереса "Украина", молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы "Футбол 1" / "Футбол 2", каналы "Донбасс", "34 канал", "Сигма", сейлз-хаус "Медиа Партнерство Баинг", оператора спутникового вещания Xtra TV, продакшн-компании "Теле Про" и "Поможем ТВ", мультимедийный бренд СЕГОДНЯ – теленовости "Сегодня", сайт segodnya.ua, газета "Сегодня"; журнал Vogue.ua.

Напомним, в субботу, 2 марта, сигнал телеканала "Украина" подвергся внешнему вмешательству. 

В парламентском комитете по вопросам свободы слова расценили попытки глушить сигнал канала "Украина" как реальную угрозу свободе слова.

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