Заявление пресс-службы Линии магазинов EVA

В последнее время некоторые местные органы государственной исполнительной власти и органы местного самоуправления, к сожалению, начали свободно толковать решения правительства Украины, а именно Постановление Кабинета Министров Украины № 211 от 11.03.2020 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (с изменениями и дополнениями от 16.03.2020 № 215), и выдавать предписания о закрытии магазинов, осуществляющих торговлю средствами гигиены, что фактически не только не способствует предотвращению распространения в регионах коронавирусной инфекции, но и не соответствует нормам действующего законодательства.

Учитывая чрезвычайную серьезность ситуации и реагируя на такие действия отдельных местных органов государственной исполнительной власти и органов местного самоуправления, пресс-служба Линии магазинов EVA уполномочена сделать это заявление.

"В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины № 211 от 11.03.2020 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (с изменениями от 16.03.2020 № 215) с 12.03.2020 по 03.04.2020 на всей территории Украины введен карантин.

Подпунктом 3 пункта 2 этого постановления введен запрет на работу субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения.

В то же время для обеспечения жизнедеятельности городов и других населенных пунктов страны, создания гражданам условий для противодействия распространению коронавирусной инфекции в тексте данного постановления сделано исключение для некоторых групп субъектов хозяйствования.

К этим группам относятся, например, субъекты хозяйствования, занимающиеся розничной торговлей продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи, осуществляющие банковскую и страховую деятельности, а также торговую деятельность и деятельность по предоставлению услуг по общественному питанию с применением адресной доставки заказов при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

В соответствии с видами деятельности 47.19 и 47.75 Линия магазинов EVA осуществляет розничную торговлю средствами гигиены, дезинфицирующими средствами, различными средствами уборки для дома и обработки любых поверхностей, средствами первой необходимости по уходу и гигиене детей, мам и будущих мам, средствами гигиены полости рта, а также многими другими средствами, которые позволяют соблюдать не только личную гигиену, но и выполнять все предписания Министерства здравоохранения Украины и Всемирной организации здравоохранения по предотвращению распространения коронавируса.

Понимая всю полноту ответственности за противодействие распространению коронавирусной инфекции, сохранения здоровья людей и своего собственного здоровья, персонал Линии магазинов EVA строго придерживается всех противоэпидемических мероприятий.

Перед началом рабочего дня во всех магазинах EVA осуществляется температурный скрининг, все работники, у которых температура выше 36,9 градуса и/или признаки респираторных заболеваний, немедленно отправляются на самоизоляцию для вызова врача. Во всех магазинах EVA, расположенных в административно-территориальных единицах Украины, персонал работает в защитных масках и перчатках, каждый час проводится дезинфекция всех помещений дезинфицирующими средствами.

Для предотвращения возможности распространения коронавирусной инфекции, изъяты все тестеры и понюшки, строго придерживается ограничения относительно одновременного нахождения в помещениях магазинов количества лиц, рассчитанных с соответствующим калькулятором и методикой в зависимости от площади торгового объекта, предложенной органом местной власти, но в любом случае – не более 10 человек. Дополнительно, для усиления противоэпидемических мероприятий и создания условий для безопасных покупок в Линии магазинов EVA установлены защитные экраны между кассиром и покупателями.

Все эти меры свидетельствуют о том, что Линия магазинов EVA работает на законных основаниях, а руководство ответственно относится к выполнению решения правительства Украины по предотвращению распространения COVID-19 и поэтому создает все необходимые условия для обеспечения граждан средствами гигиены.

Линия магазинов EVA надеется, что действия органов государственной власти и органов местного самоуправления по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине будут осуществляться исключительно в правовом поле при строгом соблюдении норм действующего законодательства Украины".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама