Займи свое место под солнцем этим летом!

Весь долгий период зимы мы мечтаем о капели и запахе свежести, о море, закате, бокале красного вина на берегу под бриз

Займи свое место под солнцем этим летом! //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f0a/b67/5c4f0ab678faf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f0a/b67/5c4f0ab678faf.jpg 2019-02-05T10:00:00+02:00 Украина Весь долгий период зимы мы мечтаем о капели и запахе свежести, о море, закате, бокале красного вина на берегу под бриз

Скоро лето... И это не может не радовать!

Весь долгий период зимы мы мечтаем о капели и запахе свежести, о море, закате, бокале красного вина на берегу под бриз.

И самое заветное желание – это дождаться отпуска и не томной дороги в Борисполь, зайти в открытые двери с фоновым звуком: "Рейс на Турцию авиакомпании МАУ объявил регистрацию".

Что важно для каждого из нас в этом отпуске: провести его достойно, выбрать 100% подходящий курорт, не ошибиться ни на йоту, чтобы потом, перелистывая фото на работе, греть себя теплыми воспоминаниями до следующего.

Туристическая компания "Улечу, куда хочу" с многолетним опытом в туризме, с максимальной 24/7 поддержкой туристов по всему миру, каждый из менеджеров которой посетил множество стран и посмотрел тысячи отелей, чтобы не разочаровать вас при выборе тура.

"Мы не на столько богаты, чтобы покупать дешевые вещи" – эта пословица применима для многих покупок, и покупка тура не станет исключением.

Выберите место под именно вас радующим солнцем, а летом это масса направлений под любой вкус и кошелек.

...Турция – настолько многогранное и богатое место во всех смыслах. Она есть песочная и галечная, зеленая и не очень, для семей с детьми и горками и только для взрослых, для тусовок, релакса...

...Черногория, Хорватия, Албания, Италия, Испания, Кипр...

Сколько еще неизведанных мест и чистых страниц в заграничных паспортах.

"Улечу", имея приложение в Telegram и подписку в Viber, ежедневно дает информацию обо всех новостях, акциях, горящих турах и раннем бронировании на будущий сезон, бесцеремонно расширяют пространство украинского туриста и среди новых направлений предлагают вам посетить прямым перелетом Сицилию (Италия) и остров Хайнань (Китай).

Китай стал для нас доступен как никогда ранее, плюсов при оформлении хоть отбавляй, стоимость за пакет с перелетом практически по цене Египта. Это место для лечения всех болезней на берегу Южно-Китайского моря, фруктовый рай и морепродукты для гурманов, список преимуществ бесконечен, статья об этом.

Не хотите далеко лететь? Да и летом привлекает что-то европейское? Скажите, сколько раз, слушая Тото Котуньо, вам хотелось пропеть "Buongiorno Italia!"? Покупая тур в "Улечу" прямым перелетом до Сицилии каждый из нас это сможет! Неповторимая природа, древняя культура, изысканная кухня... Остров, наполненный легендами и бушующий страстью... Из Борисполя в Сицилию можно попасть лишь за пару часов и побывав здесь однажды, вы непременно захотите вернуться сюда снова.

Очень много туристических секретиков и изюминок только для вас только от "Улечу!"

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