Зажги свечу памяти: начальник Генштаба ВСУ выложил трогательное видео

Виктор Муженко обратился 24 ноября – где бы ты ни был – почти память

Зажечь свечу памяти жертв Голодоморов призвал украинских военных начальник Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал армии Виктор Муженко.

Он опубликовал на своей странице в Facebook трогательное видео с участием военных из различных родов войск украинской армии, зажигающих свечу памяти.

"На суше, на море и в небе – ВСУ сильны, потому что помним о Голодоморе и защищаем Украину. 24 ноября – где бы ты ни был – почти память. Кто дома – в 16:00 зажгите свечу памяти в своем окне", – сопроводил видеоряд начальник Генштаба.

Видео было снято компанией Young & Hungry Production при поддержке Министерства информполитики Украины, с участием Украинского института нацпамяти, Генштаба ВСУ и Центра исследований освободительного движения.

Напомним, президент Петр Порошенко обратился к украинцам накануне 85-й годовщины Дня памяти жертв Голодоморов. Он напомнил, что против Украины в XX веке коммунистические режимы совершили ряд преступлений. По его словам, это было преступление извергов против людей.

В Украине Голодомор 1932-1933 годов признан геноцидом, организованным руководством ВКП(б) и правительством СССР путем создания искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы.

Трагические события унесли, по некоторым данным, от 3 до 4,5 миллионов жизней в Украине. Также приводятся данные о 7 миллионах погибших, и даже они не являются окончательными. Больше всего украинцев погибло в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.