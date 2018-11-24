Зажги свечу памяти: начальник Генштаба ВСУ выложил трогательное видео

Сегодня, 04:39

Виктор Муженко обратился 24 ноября – где бы ты ни был – почти память

Зажги свечу памяти: начальник Генштаба ВСУ выложил трогательное видео

Зажечь свечу памяти жертв Голодоморов призвал украинских военных начальник Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал армии Виктор Муженко.

Он опубликовал на своей странице в Facebook трогательное видео с участием военных из различных родов войск украинской армии, зажигающих свечу памяти.

"На суше, на море и в небе – ВСУ сильны, потому что помним о Голодоморе и защищаем Украину. 24 ноября – где бы ты ни был – почти память. Кто дома – в 16:00 зажгите свечу памяти в своем окне", – сопроводил видеоряд начальник Генштаба.

Видео было снято компанией Young & Hungry Production при поддержке Министерства информполитики Украины, с участием Украинского института нацпамяти, Генштаба ВСУ и Центра исследований освободительного движения.

Напомним, президент Петр Порошенко обратился к украинцам накануне 85-й годовщины Дня памяти жертв Голодоморов. Он напомнил, что против Украины в XX веке коммунистические режимы совершили ряд преступлений. По его словам, это было преступление извергов против людей.

В Украине Голодомор 1932-1933 годов признан геноцидом, организованным руководством ВКП(б) и правительством СССР путем создания искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы.

Трагические события унесли, по некоторым данным, от 3 до 4,5 миллионов жизней в Украине. Также приводятся данные о 7 миллионах погибших, и даже они не являются окончательными. Больше всего украинцев погибло в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.
голодомор, ВСУ, свеча голодомора, муженко, Свеча памяти

Вы сейчас просматриваете новость "Зажги свечу памяти: начальник Генштаба ВСУ выложил трогательное видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лонгриды

"Я уже не был "советским": Голодомор глазами шестилетнего ребенка (укр.)

21 Ноября, 08:23

Николай Павлович Онищенко, очевидец трагических событий 1932-33 годов, делится воспоминаниями

США

В США не забыли о Голодоморе. Фото: AFP

Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинцев

21 Ноября, 09:27

Коннектикут стал 21-м американским штатом, который принял такое решение
Загрузка...

Харьков

Фото: AFP

Под Харьковом открывается музей Голодомора

22 Ноября, 21:43

Работа над созданием музея длилась более года, для него собрали около 60 экспонатов

Украина

Фото: кадр из видео

Сотрудники украинского госархива нашли хлеб времен Голодомора

20 Ноября, 06:15

Кусок хлеба проходил в деле учителя Александра Сорокина как доказательство "антисоветской агитации"
Загрузка...