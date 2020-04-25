Здоровье на карантине: Врач дал украинцам советы

Украинцы во время карантина, введенного из-за коронавируса, должны особо придерживаться всех известных рецептов здорового образа жизни.

Об этом заявил врач-иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Федор Лапий.

"Рецепты для поддержки – традиционные. Отдых. Закалка. Питание должно включать все микроэлементы и питательные вещества. Физические нагрузки. Не так страшен фастфуд, как отсутствие физической активности. Ожирение – факт риска для COVID-19 и многих других проблем", - рекомендовал он.

Реклама

Кроме того, медик напомнил о том, что "движение – это жизнь, это здоровье, это напрямую связано с сердечно-сосудистой системой, и движение – это положительные эмоции, они влияют на психосоматику, они должны быть".

Лапий заявил также, что появляются мифы о том, что якобы курение предупреждает COVID-19.

"На самом деле научные исследования говорят об определенном большом риске для курильщиков. Поэтому у нас появились определенные аргументы относительно вредных привычек, которые были, есть и останутся как вредные привычки", – сказал иммунолог.

Напомним, ранее ученые из Института здравоохранения в Мадриде заявили, что коронавирус нового типа мог циркулировать по территории Испании уже в середине февраля и заразиться им можно было 15 различными способами.

Реклама

Ранее новости "Сегодня" писали, как Германия справляется с экономическими последствиями коронавируса.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама