"Здоровое сердце": как получить помощь

Благодаря программе "Здоровое сердце" Фонда Рината Ахметова уже спасено 50 детей, которым врачи поставили диагноз "порок сердца". Ежегодно этот недуг выявляют у более чем 4000 маленьких украинцев. Для его устранения есть два пути: полостная операция либо установка специального импланта – окклюдера.

Беда не обошла стороной и семью Несмеха из Опытного Донецкой области, где растет маленький Никита. Изначально трехлетний мальчик рос и развивался нормально для своего возраста. Однако вскоре родители начали беспокоиться – сын часто болел из-за простуды. Кроме того, ребенок был все время бледным, без обычного для его ровесников румянца на щечках.

"С сентября прошлого года Никита начал ходить в садик. В ноябре заболел, начался кашель. Пришли в больницу, где нам сказали, что в сердце шумы. При повторном визите ситуация повторилась – и тогда нам дали направление на УЗИ сердца, после которого сказали, что открыт артериальный проток. Врачи, к которым мы до этого ходили, были в шоке: никто не мог услышать, что есть такая проблема, пока ребенок не переболел бронхитом", – рассказала мама мальчика, Ксения Несмеха.

Родители Никиты оказались в тяжелейшей ситуации. С одной стороны, речь шла о здоровье сына, и медлить было нельзя. С другой, – приобрести окклюдер не позволял скромный семейный доход. Обратиться за помощью в Фонд Рината Ахметова посоветовали бабушка и дедушка Никиты.

"Они все время говорили: давайте позвоним, там помогут", – вспоминает Ксения.

В феврале 2018 года Никите установили окклюдер. Сейчас мальчик чувствует себя нормально.

"Тьфу-тьфу-тьфу… Спустя месяц после операции сделали УЗИ, и нам сказали, что все хорошо. В садик пока не ходим, так как первые полгода после операции посоветовали от этого лучше воздержаться", – рассказала Ксения Несмеха.

Фонд Рината Ахметова – единственная благотворительная организация, которая помогает в проведении операций по установке окклюдера детям Донбасса.

Как получить помощь по проекту "Здоровое сердце"

Главная цель проекта – спасение детей с пороком сердца. Фонд Рината Ахметова оказывает помощь в проведении коррекционных операций по закрытию порока. Помощь могут получить дети от новорожденных до 18 лет, с регистрацией в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях, из семей, относящихся к социально незащищенным категориям:

семьи, воспитывающие детей-сирот, детей под опекой;

детские дома семейного типа; многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет;

родители-одиночки или вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет;

семьи в сложных жизненных обстоятельствах (семьи, в которых есть более одного тяжелобольного, например, мать с онкологией и ребенок с ДЦП или два инвалида I группы и т.д.);

семьи с ежемесячным общим доходом до 10 000 грн (подтверждается справкой из налоговой).

Для того чтобы получить помощь, необходимо позвонить на горячую линию Фонда 0 800-509-001 и оставить заявку.