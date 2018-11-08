"Здоровое сердце": как получить помощь
Фонд Рината Ахметова помог установить имплант маленькому Никите из Опытного
Благодаря программе "Здоровое сердце" Фонда Рината Ахметова уже спасено 50 детей, которым врачи поставили диагноз "порок сердца". Ежегодно этот недуг выявляют у более чем 4000 маленьких украинцев. Для его устранения есть два пути: полостная операция либо установка специального импланта – окклюдера.
Беда не обошла стороной и семью Несмеха из Опытного Донецкой области, где растет маленький Никита. Изначально трехлетний мальчик рос и развивался нормально для своего возраста. Однако вскоре родители начали беспокоиться – сын часто болел из-за простуды. Кроме того, ребенок был все время бледным, без обычного для его ровесников румянца на щечках.
"С сентября прошлого года Никита начал ходить в садик. В ноябре заболел, начался кашель. Пришли в больницу, где нам сказали, что в сердце шумы. При повторном визите ситуация повторилась – и тогда нам дали направление на УЗИ сердца, после которого сказали, что открыт артериальный проток. Врачи, к которым мы до этого ходили, были в шоке: никто не мог услышать, что есть такая проблема, пока ребенок не переболел бронхитом", – рассказала мама мальчика, Ксения Несмеха.
Родители Никиты оказались в тяжелейшей ситуации. С одной стороны, речь шла о здоровье сына, и медлить было нельзя. С другой, – приобрести окклюдер не позволял скромный семейный доход. Обратиться за помощью в Фонд Рината Ахметова посоветовали бабушка и дедушка Никиты.
"Они все время говорили: давайте позвоним, там помогут", – вспоминает Ксения.
В феврале 2018 года Никите установили окклюдер. Сейчас мальчик чувствует себя нормально.
"Тьфу-тьфу-тьфу… Спустя месяц после операции сделали УЗИ, и нам сказали, что все хорошо. В садик пока не ходим, так как первые полгода после операции посоветовали от этого лучше воздержаться", – рассказала Ксения Несмеха.
Фонд Рината Ахметова – единственная благотворительная организация, которая помогает в проведении операций по установке окклюдера детям Донбасса.
Как получить помощь по проекту "Здоровое сердце"
Главная цель проекта – спасение детей с пороком сердца. Фонд Рината Ахметова оказывает помощь в проведении коррекционных операций по закрытию порока. Помощь могут получить дети от новорожденных до 18 лет, с регистрацией в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях, из семей, относящихся к социально незащищенным категориям:
- семьи, воспитывающие детей-сирот, детей под опекой;
- детские дома семейного типа; многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет;
- родители-одиночки или вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет;
- семьи в сложных жизненных обстоятельствах (семьи, в которых есть более одного тяжелобольного, например, мать с онкологией и ребенок с ДЦП или два инвалида I группы и т.д.);
- семьи с ежемесячным общим доходом до 10 000 грн (подтверждается справкой из налоговой).
Для того чтобы получить помощь, необходимо позвонить на горячую линию Фонда 0 800-509-001 и оставить заявку.
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