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"Здоровое сердце": в рамках проекта прооперировано 100 детей!

22 июля, 13:10

Фонд Рината Ахметова помогает детям с пороком сердца с 2007 года

Фото: Фонд Рината Ахметова
Фото: Фонд Рината Ахметова.

Двухлетний Давид Дудкин из города Часов Яр крепко спит после операции в палате ведущей клиники страны – Института сердечнососудистой хирургии им. Амосова в Киеве. У кровати сидит его мама Оля. Женщина рыдает.

"Сына я рожала тяжело, пришлось врачам делать кесарево, и когда малыш закричал на всю родильную палату, я была очень счастлива. Думала, впереди только радость. Но в полгодика на осмотре врачи обнаружили у Давида шумы в сердце. Нам диагностировали порок сердца. С тех пор я часто плакала, переживала за сына. Сегодня впервые плачу от счастья", – вытирает слезы Ольга.

Повод для радости не вызывает сомнений – сердце малыша еще утром болело и было угрозой его дальнейшей жизни. Но вот прошло несколько часов – и теперь оно полностью здоровое. Чудеса! На самом деле, это просто качественная и самая современная медицинская помощь. 

Давид – сотый ребенок, который стал участником проекта Фонда Рината Ахметова "Здоровое сердце". В рамках этого проекта детям с пороком сердца из Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей устанавливают окклюдеры – специальные импланты, "закрывающие дыру" в сердцах и делающие их здоровыми.

"Этот метод лечения относится к эндоваскулярным операциям и считается самым современным и нетравматичным. Такая операция проводится без разрезов, без скальпеля.  Мы прокалываем крупные сосуды на бедре и с помощью длинных тонких катетеров проникаем к проблемному месту. По катетерам доставляется окклюдер — устройство, которое может растягиваться в длинную трубочку и принимать форму зонтика размером до 4 см. Когда зонтик достигает отверстия в межпредсердной перегородке, врач открывает его и фиксирует в отверстии. Со временем соединительная ткань прорастает в него, и окклюдер становится частью сердца. Ребенок возвращается к полноценной жизни", ‒ объясняет Игорь Дитковский, кардиохирург Национального института сердечнососудистой хирургии имени Н. М. Амосова.

В рамках проекта "Здоровое сердце" Фонда Рината Ахметова Игорь Александрович провел десятки успешных операций. Вместе с коллегами они довели число участников проекта, сердца которых стали здоровыми, до первой трехзначной цифры. Врач идет в палату к Давиду, мальчик как раз проснулся и улыбается плачущей маме. 

"Благодарю Рината Ахметова и врачей, которые присоединились к программе Фонда за то, что спас нашего сына. Давид из-за болезни очень плохо набирал вес, часто болел, задыхался. Теперь все пойдет на поправку", – улыбается счастливая мама.

"Фонд Рината Ахметова помогает детям с пороком сердца с 2007 года. В феврале 2017 года направление было выделено в отдельный проект "Здоровое сердце". За эти годы Фонд сформировал настоящую культуру малоинвазивных операций, совершив медицинский прорыв. Мы рады, что сегодня число детей, получивших помощь, достигло такой важной цифры. Это не просто 100 здоровых сердец – это 100 измененных к лучшему судеб, 100 детских жизней, которые спасены", – говорит руководитель программ Фонда Рината Ахметова Екатерина Терзиева.

"Кардиохирургия – высокотехнологичная и дорогостоящая отрасль медицины, а эндоваскулярная хирургия ее пик. Денег катастрофически не хватает, поэтому помощь, которую оказывает Фонд Рината Ахметова, очень важна и для нас, и для детей", – отметил Игорь Дитковский.

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Тег дети, Донбасс, фонд Рината Ахметова

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