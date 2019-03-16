Здоровья, стойкости и возвращения домой: адвокат тепло поздравил пленного моряка с днем рождения
Капитан-лейтенант ВМСУ Сергей Попов почти четыре месяца пребывает за решеткой
Сегодня, 16 марта, отмечает день рождения томящийся в российском плену украинский моряк – капитан-лейтенант ВМСУ, командир малого бронекатера (МБАК) "Никополь" Сергей Попов.
Об этом адвокат пленного украинца Николай Полозов сообщает на своей странице в Facebook.
"Адвокаты нашей команды защиты военнопленных украинских моряков поздравляют Сергея и его близких! Мы желаем Сергею Попову здоровья, стойкости и, конечно же, скорейшего возвращения домой!" – написал защитник.
Напомним, неделей ранее, 9 марта, встретил 30-летний юбилей Сергей Чулиба , пленный моряк с рейдового буксира ВМСУ "Яны Капу", пребывающий в московском СИЗО "Лефортово" уже более 100 дней.
Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.
Как сообщалось, 25 ноября 2018 года представители ФСБ РФ захватили в плен экипажи катеров ВМС ВС Украины "Бердянск", "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу". Так называемая "ФСБ по Республике Крым" открыла в отношении членов экипажа уголовное дело по факту "незаконного пересечения государственной границы РФ" по ч. 3 ст. 322 УК РФ.
27 и 28 ноября суды оккупированного Крыма избрали в отношении 24 военнопленных меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2019 года, всех поместили в Симферопольском СИЗО, включая трех раненых, выписанных из больницы в Керчи. Впоследствии всех военнопленных незаконно перевезли в Москву, где 21 моряка поместили в СИЗО "Лефортово" и трех раненых – в СИЗО "Матросская тишина".
15 и 16 января 2019 года Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей украинским морякам до 24 апреля 2019 года.
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