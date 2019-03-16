Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Здоровья, стойкости и возвращения домой: адвокат тепло поздравил пленного моряка с днем рождения

Сегодня, 14:29

Капитан-лейтенант ВМСУ Сергей Попов почти четыре месяца пребывает за решеткой

Сергей Попов / Фото из открытых источников
Сергей Попов / Фото из открытых источников.
Здоровья, стойкости и возвращения домой: адвокат тепло поздравил пленного моряка с днем рождения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ceb/613/5c8ceb613937d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ceb/613/5c8ceb613937d.jpg Украина Капитан-лейтенант ВМСУ Сергей Попов почти четыре месяца пребывает за решеткой

Сегодня, 16 марта, отмечает день рождения томящийся в российском плену украинский моряк – капитан-лейтенант ВМСУ, командир малого бронекатера (МБАК) "Никополь" Сергей Попов.

Об этом адвокат пленного украинца Николай Полозов сообщает на своей странице в Facebook.

"Адвокаты нашей команды защиты военнопленных украинских моряков поздравляют Сергея и его близких! Мы желаем Сергею Попову здоровья, стойкости и, конечно же, скорейшего возвращения домой!" – написал защитник.

Напомним, неделей ранее, 9 марта, встретил 30-летний юбилей Сергей Чулиба , пленный моряк с рейдового буксира ВМСУ "Яны Капу", пребывающий в московском СИЗО "Лефортово" уже более 100 дней.

Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года представители ФСБ РФ захватили в плен экипажи катеров ВМС ВС Украины "Бердянск", "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу". Так называемая "ФСБ по Республике Крым" открыла в отношении членов экипажа уголовное дело по факту "незаконного пересечения государственной границы РФ" по ч. 3 ст. 322 УК РФ.

27 и 28 ноября суды оккупированного Крыма избрали в отношении 24 военнопленных меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2019 года, всех поместили в Симферопольском СИЗО, включая трех раненых, выписанных из больницы в Керчи. Впоследствии всех военнопленных незаконно перевезли в Москву, где 21 моряка поместили в СИЗО "Лефортово" и трех раненых – в СИЗО "Матросская тишина".

15 и 16 января 2019 года Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей украинским морякам до 24 апреля 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег СИЗО, День рождения, Попов, Полозов, лефортово, пленные моряки

Вы сейчас просматриваете новость " Здоровья, стойкости и возвращения домой: адвокат тепло поздравил пленного моряка с днем рождения". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За Крым и пленных моряков: Канада ввела новые санкции против России

Вчера, 18:45

Канадский МИД внес в санкционный список более 100 российских граждан и 15 компаний

21 из 24 пленных моряков в России назначили психиатрическую экспертизу

14 марта, 20:29

Следователи уведомили о предстоящей проверке Богдана Головаша, Андрея Опрыско и Владимира Лисового

Ни одного письма с момента плена: Россия изолировала украинского моряка от родных

14 марта, 12:57

Захваченного российскими силовиками мичмана буксира "Яны Капу" Юрия Будзыло также подвергнут психолого-психиатрической экспертизы

Освобождение пленных украинских моряков: Россия отказывается обсуждать вопрос

14 марта, 07:19

Российская сторона также отказывается вести переговоры по обмену заключенными

Документалка про менструацию получила Оскар

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

В том, что Кейт и Меган не принцессы, виновата Камилла

Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках

Мария Погребняк сделала операцию на глаза

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости

8 признаков людей, которые всегда будут бедными
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Вчера, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Вчера, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Вчера, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Певица Юлия Началова госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности