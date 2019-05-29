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Здоровый сон способствует нормализации веса – врачи

29 мая, 08:13

Для сна нужна темнота и тишина: шторы зашторены, телевизор, компьютер, планшет – отключены


Здоровый сон способствует нормализации веса, говорят врачи. Но к ночному отдыху нужно правильно готовиться.

Для сна нужна темнота и тишина: шторы зашторены, телевизор, компьютер, планшет –отключены.

Кардиолог, сомнолог Юрий Погорецкий объясняет, даже самый маленький лучик от гаджетов проникает сквозь веки глаз. Такие важные для здоровья гормоны разрушаются. Начинается хроническая усталость, внимание рассеивается, дальше проблемы со здоровьем и даже лишний вес. Кроме того, к ночному отдыху надо готовиться

Ранее мы писали, что освещение напрямую влияет на то, как мы засыпаем и на качество нашего сна. Именно освещение запускает в нашем организме изменения, которые отвечают за характер сна.

Отсутствие освещения также важно, ведь именно в темноте вырабатывается гормон под названием мелатонин, который обеспечивает нормальное чередования сна и бодрствования. Яркий свет по утрам дает сигнал вашему организму о начале нового дня. Уровень мелатонина понижается, и вы просыпаетесь.

Также мы писали о том, каким должно было правильное питание.

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Тег врачи, похудение, сон

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