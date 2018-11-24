Здравоохранение в кармане: как смартфоны будут предупреждать болезни

Здравоохранение потихоньку перемещается в смартфон. Пульс, частота дыхания, давление и температура тела, уровень сахара в крови. Все это могут отслеживать мобильные технологии: если показатели не в норме – пора к врачу. Некоторые гаджеты обещают предупредить об инсульте за несколько часов. Такие устройства либо крепятся к телу, либо носятся как браслет или часы, а все показатели здоровья отображаются через приложение в смартфоне.

Все вместе это получило название mHealth – "мобильное здоровье".

Как работает мобильное здоровье

Электрокардиограмма за 10 секунд на смартфоне. А еще пульс, частота и глубина дыхания и температура. Все это измеряет небольшое устройство Cardiomo, которое крепиться под грудь. Все данные постоянно передаются на смартфон. Если вдруг какие-то показатели не в норме, Cardiomo дает совет, как нормализовать свое состояние, например, отдохнуть. Если состояние критическое, устройство просит обратиться к врачу, а информация о здоровье человека отправляется родственникам.

"Однажды я позвонил маме. Она пожаловалась, что у нее третий день болит голова, не может встать с кровати и ей плохо. Я спросил, что же ты мне не позвонила, не сказала. Говорит, не хотела меня отвлекать. Это меня расстроило, и тогда я подумал об устройстве, которое снимает медицинскую информацию и показывает ее в понятной форме через приложение на смартфоне. В итоге мы сделали Cardiomo. Это устройство, которое снимает в высоком качестве кардиограмму, частоту дыхания, температуру кожи и показывает на смартфоне. Главное, что оно передает динамику. Например, если устройство видит, что пульс не такой, как обычно, то он сравнивает ЭКГ и дает совет, как нормализовать пульс, или рекомендует обратиться к врачу. Не менее важно, если что-то не так, то родные получат push-сообщение на свои мобильные", – рассказывает Роман Белкин, сооснователь стартапа Cardiomo.

Семейный врач Юрий Быков считает подобные устройства хорошим способом для самоконтроля здоровья. Однако не уверен в их точности.

Фото: cardiomo.com

"Часто вижу на запястьях пациентов фитнес-браслеты или умные часы. Это отлично, если они следят за своей активностью, достигают поставленной цели. Если, например, человек заметит, что давление или пульс выше нормы, и придет ко мне, я буду только рад, что он обратил внимание на свое здоровье. Однако, в своем кабинете я не стал верить показателям давления, которые покажет гаджет", – отмечает Быков.

Будущее гаджетов для здоровья

Здравоохранение все больше будет связано с мобильными технологиями. Будущий этап развития Роман Белкин называет Health 3.0. Например, раньше человек доверял свое здоровье лечебному учреждению и врачам – только медики могли расшифровать результаты диагностики. Пациент не понимал, что с ним, а просто делал то, что говорят – пил какие-то таблетки или делал некие процедуры.

Сейчас мы уже на этапе Health 2.0 – здоровье пациента наблюдает один доктор – семейный врач, который по необходимости может направить к специализированному врачу.

"Health3.0 замыкает все конкретно на человеке, от которого и зависит его здоровье. Но чтобы он понимал, что делает так, а что не так. Сначала появились фитнес-трекеры, когда человек может следить за своей активностью. Потом более сложные устройства, измеряющие пульс, давление, ЭКГ", – отмечает Белкин.

Сегодня для загрузки доступны 325 тысяч мобильных приложений для здоровья. Половина из них синхронизируется с другими гаджетами, например, фитнес-браслетами, отмечается в исследовании Research2Guidance. Таких программ пользователи в мире загрузили 3,7 млрд раз. Но нет ни одного критерия их эффективности или отбора.

Первопроходцами могут стать США. Год назад в штатах приняли план развития цифрового здоровья. В Америке приложения серьезно рассматривают как инструмент для улучшения общественного здоровья. Например, для борьбы с лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. А FDA – Управление по качеству продуктов и медикаментов – ведет проверку эффективности гаджетов и выдает рекомендации по их использованию. Недавно FDA разрешило использовать в медицинских целях первый безинъекционный глюкометр FreeStyle Libre для диабетиков. Устройство дает возможность не сдавать кровь во время измерения уровня глюкозы в крови – а проверять его надо после каждого приема пищи. Также FDA выдало инструкцию по использованию Apple Watch в медицинских целях.

Фото: cardiomo.com

В Европе на фоне старения населения и увеличения расходов на здравоохранение также видят потенциал в mHealth.

Решения mHealth могут помочь выявить развитие хронических состояний на ранней стадии через самооценку и дистанционную диагностику и будут способствовать своевременному вмешательству. Внимание к профилактике может улучшить качество жизни людей и даже увеличить продолжительность жизни путем поиска новых способов продвижения "здорового поведения", говорится в "Зеленой книге мобильного здоровья" Еврокомиссии.

По прогнозам mHealth Economics, на цифровом рынке здравоохранения будет появляться все больше технологических решений для диабетиков. За диабетом следуют "ожирение" и "депрессия".

Однако в ближайшем будущем персональная электроника вряд ли заменит медицинское оборудование, считает Сергей Митяев, сооснователь и креативный директор Gagadget. В то же время, регулярное ее использование может служить средством наблюдения и предотвращения серьезных последствий для здоровья.

"Главная проблема охраны здоровья заключается в том, что пациенты обращаются к врачу, когда уже все "запущенно". Современные трекеры уже с хорошей достоверностью умеют считать пульс. Новые часы Apple позволяют измерять ЭКГ. В будущем таких устройств появится еще больше. Их главное назначение — постоянно мониторить показатели и сообщать (сначала пользователю, а в будущем и врачу), когда они выходят за рамки нормы. Современные клиники уже невозможны без компьютеров. Все врачи используют Viber, через который можно отправлять файлы (результаты мониторинга, анализов и так далее)", – отмечает Митяев.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, сколько украинцев по состоянию на начало ноября 2018 года уже подписали декларации с семейными врачами.