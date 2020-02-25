Зеленая логистика с Hegelmann Group

Планируется, что к 2025 году такие грузовики составят не менее 20 процентов автопарка компании. Эти автомобили не только снизят объем вредных выбросов, но и будут способствовать более эффективной деятельности. В феврале Iveco Stralis 460 NP отправится в свой первый маршрут по Европе.

Водители Hegelmann и новые грузовики с LNG.

Долгосрочная стратегия устойчивого развития

Пять грузовых автомобилей, работающих на сжиженном природном газе (СПГ) – это только начало. Ожидается, что к 2025 году они составят не менее 20 процентов всего парка автомобилей, который в настоящее время включает около 4000 грузовиков.

По словам Зигфрида Хегельмана, акционера группы Hegelmann, мотивацией для приобретения этих грузовых автомобилей является стремление компании к постоянному развитию: "Как один из крупнейших перевозчиков в Европе, мы чувствуем ответственность за экологию. Для нас это миссия – мы хотим показать нашим клиентам, что грузовики на альтернативном топливе столь же эффективны, как и дизель. В то же время, это новый и долгосрочный путь постоянного развития, в котором клиенты принимают непосредственное участие".

Iveco Stralis 460 NP для Hegelmann Group.

Выбор Iveco Stralis 460 NP обусловлен многолетним опытом компании, а также соотношением ценовой политики производителя этих грузовых автомобилей. "Эта компания является пионером в технологии СПГ, она разработала мощные двигатели в 460 лошадиных сил. Это особенно важно для нас, поскольку грузовики должны проходить длинные маршруты, которые пролегают по различной местности, и это требует максимальной мощности двигателя", – объясняет акционер компании.

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Ернестас Якубонис, глава представительства Ивеко в Балтийском регионе, считает этот шаг группы "Хегельман" серьезным показателем готовности к инновациям. "Мы обсуждали это решение с группой "Хегельман", и я не сомневаюсь, что компания нацелена не только на рост бизнеса, но и на общественное развитие. Компания уже принимает участие в крупных социальных программах, в том числе для школ и больниц. И решение использовать более экологичный транспорт имеет отличный потенциал в будущем. Зрелая компания, которая хорошо разбирается в этой области и понимает свою миссию, должна думать о таких вещах", - говорит Якубонис.

Тенденция экологической устойчивости в транспортном секторе постепенно растет, поэтому компания уже начала действовать. "Как акционер я отвечаю за то, как будет развиваться наш бизнес, и вместе с другими крупными транспортными компаниями я бы хотел поделиться видением того, как должно выглядеть наше будущее. Я верю, что такой подход будет правильным и большинство других компаний будут ему подражать. Грузовые автомобили все больше загрязняют окружающую среду. Мы хотим показать, что товары можно перевозить, минимизируя негативное влияние на окружающую среду. Это решение, которое заставляет нас задуматься о будущем", - объясняет акционер.

Не только более экологично, но и более эффективно

По словам руководителя представительства Iveco в регионе Балтии, транспортное средство, работающее на таком газе, уменьшает выбросы вредных веществ на 90 – 95 процентов по сравнению с дизельным двигателем, а также уменьшает выбросы CO2 на 95 процентов при использовании биометана. Это означает, что СПГ не только менее вреден для окружающей среды, но и менее вреден для здоровья человека. В этом отношении он намного чище, чем любой другой газ, который сейчас используется для большегрузного транспорта. С введением зеленого соглашения Европейским Союзом выбросы CO2 от автомобилей придется уменьшить на 40 процентов с 2030 года, поэтому, рано или поздно, большинству компаний придется рассмотреть альтернативное топливо.

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Технология СПГ считается эффективной, если она дешевле, чем бензин/дизель и если транспортное средство с полным баком может проехать не менее 1200 км. Это означает, что потребитель, в данном случае транспортно-логистическая компания, не должен иметь больших затрат, чем при использовании обычных грузовиков. По словам Якубониса, многолетний опыт компании Iveco демонстрирует преимущества газового транспорта. Исследования показали, что грузовик с СПГ потребляет на 10-15% меньше топлива, чем авто на дизельном двигателе и может проехать до 1600 километров с полным баком.

Первые маршруты – из Германии во Францию ​​и Италию

В середине февраля руководство группы Hegelmann посетило штаб-квартиру Iveco в Турине. Производитель представил экономически эффективные технологии хранения горючего, а группа Hegelmann испытала альтернативные виды топлива и экологически чистые транспортные средства в тестовом режиме. Во время встречи рабочие группы проанализировали перспективы приобретения тягачей и развития автопарка. Также состоялась передача ключей к 5 приобретенным грузовикам на СПГ.

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Руководство группы Hegelmann в Турине.

Развитие парка автомобилей на СПГ в группе Hegelmann будет зависеть не только от того, насколько клиенты оценят услугу, но и от инфраструктуры заправочных станций СПГ в Европе. В настоящее время сеть таких станций технического обслуживания активно развивается, их уже много во Франции, Германии и Нидерландах. В Литве пока нет станций СПГ, но есть терминал в морском порту, куда можно завезти СПГ и использовать его для заправки грузовиков.

Hegelmann надеется, что эта технология будет быстро распространяться и компания сможет осуществить запланированное расширение парка, а маршруты грузовых автомобилей будут следовать по всей Европе. Сейчас маршруты этих пяти автомобилей будут пролегать через Германию во Францию, Италию и обратно. Кроме грузовиков СПГ, дизельный грузовой транспорт будет продолжать перевозки в обычном режиме.

В рамках движения за сохранение окружающей среды, компания также пытается обратить внимание на проблемы сохранения лесов в Европе, вызванные засухой и изменениями климата. Планируется посадить 7000 деревьев в Европе, что равно числу сотрудников Hegelmann Group.

Hegelmann #gogreen с LNG.

Компания Hegelmann была создана в 1998 году, когда братья Hegelmann начали предоставлять транспортные услуги по всей Европе. В 2004 году было открыто подразделение в Каунасе, Литва, а также филиалы в четырнадцати европейских странах.

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