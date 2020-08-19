"Зеленая" зона карантина: какие страны уже пускают украинцев и на каких условиях

К сожалению, в страны Евросоюза граждан Украины пока не пускают, но есть места, куда въезд не запрещен

Уже пять месяцев безвиз с Евросоюзом для Украины не работает из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 в нашей стране. Как ранее объяснял глава МИД Дмитрий Кулеба, безвиз с ЕС для Украины находится в абсолютной безопасности, но вот когда украинцы снова смогут летать по безвизу в ЕС, а по возвращении из-за границы не нужно будет сидеть на карантине, – вопрос, который требует продуманного решения и зависит о множества факторов.

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Тем не менее, уже 40 стран мира готовы принимать граждан Украины. На каких условиях можно будет путешествовать и куда именно – разбирался сайт "Сегодня".

Украина в списке "опасных" стран

Украинец Александр Литвин рассказал нам, что купил авиабилеты в Берлин, но остался и без денег, и без путешествия. Пока украинцы остаются невъездными в ЕС, хотя Европа начала открывать границы с июля. Каждые две недели Европейская комиссия пересматривает круг стран, для которых снимаются ограничения по въезду. Среди таких стран оказалась Грузия. Александр надеялся, что Украина тоже войдет в список "зеленых" стран.

"Я покупал билеты в начале июня. Тогда казалось, что карантин вот-вот закончится, а границы с ЕС чуть ли не в июле откроют. Я, как мог, ознакомился с планами ЕС об открытии границ и послаблениях карантина. Казалось, что с 1 июля границу точно не откроют, но вот в августе очень может быть. Покупать билет с дня на день дорого, поэтому решился на то, чтобы спланировать поездку за два месяца до нее с уверенностью, что все наладится", – делится Александр.

В итоге, авиабилет "сгорел". Авиакомпания рейс не отменила, поскольку ЕС все же разрешает въезд студентам, сезонным работникам и тем у кого есть разрешение на проживание.

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Ни к одной из категорий Александр Литвин не относится, поэтому не рискнул сесть в самолет. Тем более после новости о том, как украинцы прилетели в Афины и их арестовали из-за нарушения запрета на въезд.

"За неделю до полета, когда понял, что границы для простых туристов остаются закрытыми, сам отправил заявку на возврат билета. Меня предупредили, что заявку будут рассматривать не менее трех месяцев и что могут вернуть часть от суммы. А какую часть, мол, узнаете после рассмотрения заявки", – рассказывает Литвин.

Виной всему – уровень заболеваемости COVID-19 в Украине.

Европейский совет не разрешит въезд украинцам, пока страна не отвечает трем критериям:

число новых случаев за последние две недели должно приближаться к среднему показателю по ЕС (это 34,13 человек на 100 тыс. населения, а в Украина – 51,2);

стабильный или убывающий тренд новых случаев заражения по сравнению с показателями предыдущих двух недель;

число тестов, отслеживание контактов инфицированных, локализация, лечение и отчетность, достоверность информации.

Сейчас критериям ЕС отвечают 11 стран: Грузия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Китай, Тунис, Уругвай, Новая Зеландия, Япония, Канада и Австралия. Украина в перечне стран с опасной динамикой Covid-19. Пока перспектив, что Украину внесут в "зеленый" список – нет. Более того, осенью ожидается новая волна коронавируса. Это может усугубить ситуацию поскольку сезонный грипп может "слиться" с коронавирусом.

Карантин вряд ли повлияет на всплеск нелегального пересечения границы, отмечают в организации "Европа без границ".

"Если мы посмотрим последние два мониторинговые отчета Европейской комиссии по выполнению условий безвизовых в Украине, то там вопрос нелегального пересечения границы даже не стоит. Для ЕС это текущий рабочий вопрос, а не насущная проблема. К тому же, у Украины есть соглашение с ЕС о реадмиссии, и страна довольно добросовестно ее выполняет. Если обобщить, это означает, что когда на территории ЕС выявляют человека, находящегося там нелегально, и доказано, что он попал в ЕС с территории Украины, то страна обязуется принять его обратно. Это могут быть как граждане Украины, так и граждане других стран", – прокомментировали в "Европе без границ".

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А по отчетам пограничников, чаще всего в ЕС из Украину нелегально пытаются попасть граждане стран Азии (Бангладеш, Индия, Пакистан), Северной Африки и стран-соседей Украины, отметили в организации.

В какие страны могут въезжать украинцы

Украинцев готовы принимать четыре десятка стран. Каждая из них ставит свои условия по прибытию. Одни требуют уходить на самоизоляцию, другие – проходить ПЦР тест, а третьи – оформлять страховку. Некоторые ничего не требуют. Полный список стран, которые разрешают въезд украинцам опубликован на сайте МЗС.

Например, Албания, США, Сербия и Черногория разрешают въезд без дополнительных условий. В Египет без ПЦР теста можно прилететь только в туристические зоны: Шарм-эль-Шейх, Табу, Хургаду, Марса-эль-Алам и Мерса-Матрух.

Для въезда в Турцию нужен страховой полис на COVID-19. По прилету в страну надо пройти осмотр на симптомы COVID-19. Если обнаружат признаки заболевания, тогда на месте сделают ПЦР тест.

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Также украинцев принимают две страны Евросоюза- Болгария и Хорватия. Они не входят в Шенгенскую зону, поэтому их правила въезда отличаются от ЕС. В обоих странах не требуют проходить тест или самоизоляцию.

В Великобритании нужно провести 14 дней на самоизоляции. Перед прилетом надо заполнить онлайн-форму и указать свои контактные данные, а также место самоизоляции.

Перед посещением любой из стран стоит проверить условия возвращения в Украину. Украина тоже делит страны на "красный" и "зеленый" список.

Если Черногория, Албания и Сербия принимает украинцев без ПЦР-теста и обсервации, то для Украины эти страны "красные". Это значит, что при въезде в Украину надо уйти на двухнедельную самоизоляцию, которая будет контролироваться через приложение "Дій вдома". Самоизоляцию можно досрочно прекратить, если ПЦР-тест покажет негативный результат.При въезде из "зеленых" стран самоизоляция и тестирование не требуются.

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