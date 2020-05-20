Зеленский дал прогноз по коронавирусу в Украине

Эпидемия COVID-19, которая в последнее время замедлила темпы распространения по Украине, может пойти на спад уже через месяц. Об этом во пресс-конференции в Мариинском парке заявил президент Владимир Зеленский.

"Я думаю, через месяц все успокоится. Думаю, за месяц мы сможем выйти из всех этапов коронавируса, если не будет второй волны", – сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что первую волну коронавируса Украина уже прошла.

"Не хочется, чтобы была вторая волна. Тут все зависит не от государства, немного от местной власти – чтобы они были чуть спокойнее... И [нужно], чтобы люди помнили, что инфекция не закончилась. Думаю, через месяц мы выйдем из этого сложного процесса", – подытожил президент.

Как ранее сообщат сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 мая в Украине зафиксировано 19 230 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 354 случая инфицирования, тогда как вчера – 260.

Реклама

Онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Зеленского смотрите здесь.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама