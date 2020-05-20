Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,02
  1. Последние новости Украины

Зеленский дал прогноз по коронавирусу в Украине

20 мая, 13:09

Татьяна Власенко , Ксения Капустинская

По словам президента, страна уже прошла первую волну COVID-19

Эпидемия COVID-19, которая в последнее время замедлила темпы распространения по Украине, может пойти на спад уже через месяц. Об этом во пресс-конференции в Мариинском парке заявил президент Владимир Зеленский.

"Я думаю, через месяц все успокоится. Думаю, за месяц мы сможем выйти из всех этапов коронавируса, если не будет второй волны", – сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что первую волну коронавируса Украина уже прошла.

"Не хочется, чтобы была вторая волна. Тут все зависит не от государства, немного от местной власти – чтобы они были чуть спокойнее... И [нужно], чтобы люди помнили, что инфекция не закончилась. Думаю, через месяц мы выйдем из этого сложного процесса", – подытожил президент.

Как ранее сообщат сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 мая в Украине зафиксировано 19 230 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 354 случая инфицирования, тогда как вчера – 260.

Реклама

Онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Зеленского смотрите здесь.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия Владимир Зеленский коронавирус пандемия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 20 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 20 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 20 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 20 мая и все подробности из регионовУкраина
Умерший от коронавируса врач в Одессе отказался от кислорода
Умерший от коронавируса врач в Одессе отказался от кислородаОдесса
В Кабмине предложили перекроить украинскую систему пенсий
В Кабмине предложили перекроить украинскую систему пенсийЭкономика
Карантин в Украине снова продлят: Ляшко назвал новую дату
Карантин в Украине снова продлят: Ляшко назвал новую датуУкраина
Нарушения обсервации и вечеринки в ночных клубах: как проходит карантин в Херсоне
Нарушения обсервации и вечеринки в ночных клубах: как проходит карантин в ХерсонеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...