Зеленский, Джокер и iPhone: самые популярные запросы украинцев в Google за 2019 год

Традиционно в конце года компания Google представляет итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей. Так, в сети стабильно ищут российские сериалы, хотят узнать, что же такое формула Штайнмайера и почему падает доллар.
В этому году самым популярным поисковым запросом стал финал культового сериала – "Игра престолов 8 сезон". Второй по популярности – запрос "Зеленский", а на третьем месте российская певица Юлия Началова, которая умерла в этом году. Кроме того, украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал "Чернобыль" и конкурс "Евровидение 2019".
"Политика не проникла в эти запросы. Уже традиционно люди в Украине больше интересуются сериалами, чем политикой. Также в этом году начали активнее интересоваться спортом", – заявил директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко на презентации исследования.
Он добавил, что их года в год появляется все больше запросов на украинском языке, а в еженедельных топах постоянно оказывают русско-украинские переводчики.
В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко. Кроме того пользователи Google интересовались артистами MARUV, Потапом и Билли Айлиш. Из людей, которые ушли от нас в 2019 году, больше всего запросов было о российской певице Юлии Началовой, рэп-исполнителе Децл и фэшн-директоре московского ЦУМа Алле Вербер.
В категории "Фильмы" в 2019 году украинцы чаще всего искали в Google психологический триллер по мотивам комиксов "Джокер", а на втором месте оказалась лента "Мстители:Финал". Интересно отметить и то, что в список самых популярных фильмов по версии пользователей Google Украина попали экранизация исторической повести Ивана Франка "Захар Беркут" и новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".
"Покупкой года" в Украине стал новый iPhone 11, помимо этого украинцы интересовались, где купить автокресло и бустер, а также покупкой билетов на поезда и самолеты.
Традиционно украинцы задают Google самые разные вопросы, и уходящий год не стал исключением. В 2019 году пользователи хотели узнать, что такое томос, подагра и формула Штайнмайера. Пытались выяснить, как сделать Инстаграм темным, как проверить себя в списках избирателей и как кушать авокадо. А также интересовались почему падает доллар, почему Зеленский не пришел на стадион и почему в Киеве туман.
Полностью список самых популярных запросов 2019 года в Украине выглядит так:
Самые популярные запросы:
- Игра престолов 8 сезон
- Зеленский
- Юлия Началова
- Заворотнюк
- Результаты выборов 2019
- Децл
- Чернобыль
- Дебаты
- Порошенко
- Евровидение 2019
Утраты:
- Юлия Началова
- Децл
- Алла Вербер
- Люк Перри
- Карл Лагерфельд
- Дарья Лукьяненко
- Камерон Бойс
- Вилли Токарев
- Сергей Доренко
- Ирина Цывина
Сериал:
- Игра престолов 8 сезон
- Чернобыль
- Тайная любовь
- Крепостная
- ИП Пирогова
- Школа. Випускний
- Жуки
- Ничто не случается дважды
- Ранняя пташка
- Молодежка 6 сезон
Покупка:
- iPhone 11
- Автокресло
- МАУ билет
- Укрзалізниця билет
- Бустер
- IQOS
- Вентилятор
- Украина Португалия билеты
- Электросамокат
- Мини-кондиционер
Вопрос: "Як?/Как?"
- Как сделать Инстаграм темным?
- Как удалить аккаунт Инстаграм?
- Как узнать свой номер телефона?
- Как проверить себя в списках избирателей?
- Как говорят животные?
- Орхидея как ухаживать?
- Как кушать авокадо?
- Как перевести деньги с телефона на телефон?
- Как сделать слайм без клея?
- Как завязать шнурки?
Персона:
- Владимир Зеленский
- Анастасия Заворотнюк
- Петр Порошенко
- MARUV
- Потап
- Игорь Смешко
- Игорь Коломойский
- Билли Айлиш
- Валерий Легасов
- Алла Мазур
Фильм:
- Джокер
- Мстители: Финал
- Аквамен
- Оно 2
- Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
- Король Лев
- Однажды в Голливуде
- Капитан Марвел
- Захар Беркут
- Как приручить дракона 3
ТВ-шоу:
- Евровидение 2019
- Холостяк 2019
- Оскар 2019
- Право на владу
- Голос країни 2019
- Топ-модель по-українськи 3 сезон
- Одруження наосліп 2019
- МастерШеф. Професіонали
- Танці з зірками 2019
- Наречена для тата
Вопрос: "Що таке?/Что такое?"
- Томос
- Подагра
- Формула Штайнмайера
- Вислово
- Дебаты
- Сонный паралич
- Зона 51
- Импичмент
- NFC
- Мажоритарка
Вопрос: "Чому?/Почему?"
- Почему падает доллар?
- Почему умер Децл?
- Почему умерла Юлия Началова?
- Почему Зеленский не пришел на стадион?
- Почему взорвался Чернобыль?
- Почему в Киеве туман?
- Почему скисает молоко?
- Почему на Троицу нельзя купаться?
- Почему нельзя ходить в туалет ночью?
- Почему не работает Инстаграм?
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