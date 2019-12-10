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Зеленский, Джокер и iPhone: самые популярные запросы украинцев в Google за 2019 год

10 декабря, 17:07

Анастасия Ищенко

Интересно отметить, что количество запросов на украинском языке стремительно увеличивается.

/ Фото: Pixabay

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Традиционно в конце года компания Google представляет итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей. Так, в сети стабильно ищут российские сериалы, хотят узнать, что же такое формула Штайнмайера и почему падает доллар.

В этому году самым популярным поисковым запросом стал финал культового сериала – "Игра престолов 8 сезон". Второй по популярности – запрос "Зеленский", а на третьем месте российская певица Юлия Началова, которая умерла в этом году. Кроме того, украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал "Чернобыль" и конкурс "Евровидение 2019".

"Политика не проникла в эти запросы. Уже традиционно люди в Украине больше интересуются сериалами, чем политикой. Также в этом году начали активнее интересоваться спортом", – заявил директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко на презентации исследования.

Он добавил, что их года в год появляется все больше запросов на украинском языке, а в еженедельных топах постоянно оказывают русско-украинские переводчики.

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко. Кроме того пользователи Google интересовались артистами MARUV, Потапом и Билли Айлиш. Из людей, которые ушли от нас в 2019 году, больше всего запросов было о российской певице Юлии Началовой, рэп-исполнителе Децл и фэшн-директоре московского ЦУМа Алле Вербер.

В категории "Фильмы" в 2019 году украинцы чаще всего искали в Google психологический триллер по мотивам комиксов "Джокер", а на втором месте оказалась лента "Мстители:Финал". Интересно отметить и то, что в список самых популярных фильмов по версии пользователей Google Украина попали экранизация исторической повести Ивана Франка "Захар Беркут" и новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

"Покупкой года" в Украине стал новый iPhone 11, помимо этого украинцы интересовались, где купить автокресло и бустер, а также покупкой билетов на поезда и самолеты.

Традиционно украинцы задают Google самые разные вопросы, и уходящий год не стал исключением. В 2019 году пользователи хотели узнать, что такое томос, подагра и формула Штайнмайера. Пытались выяснить, как сделать Инстаграм темным, как проверить себя в списках избирателей и как кушать авокадо. А также интересовались почему падает доллар, почему Зеленский не пришел на стадион и почему в Киеве туман.

Полностью список самых популярных запросов 2019 года в Украине выглядит так:

Самые популярные запросы:

  • Игра престолов 8 сезон
  • Зеленский
  • Юлия Началова
  • Заворотнюк
  • Результаты выборов 2019
  • Децл
  • Чернобыль
  • Дебаты
  • Порошенко
  • Евровидение 2019

Утраты:

  • Юлия Началова
  • Децл
  • Алла Вербер
  • Люк Перри
  • Карл Лагерфельд
  • Дарья Лукьяненко
  • Камерон Бойс
  • Вилли Токарев
  • Сергей Доренко
  • Ирина Цывина

Сериал:

  • Игра престолов 8 сезон
  • Чернобыль
  • Тайная любовь
  • Крепостная
  • ИП Пирогова
  • Школа. Випускний
  • Жуки
  • Ничто не случается дважды
  • Ранняя пташка
  • Молодежка 6 сезон

Покупка:

  • iPhone 11
  • Автокресло
  • МАУ билет
  • Укрзалізниця билет
  • Бустер
  • IQOS
  • Вентилятор
  • Украина Португалия билеты
  • Электросамокат
  • Мини-кондиционер

Вопрос: "Як?/Как?"

  • Как сделать Инстаграм темным?
  • Как удалить аккаунт Инстаграм?
  • Как узнать свой номер телефона?
  • Как проверить себя в списках избирателей?
  • Как говорят животные?
  • Орхидея как ухаживать?
  • Как кушать авокадо?
  • Как перевести деньги с телефона на телефон?
  • Как сделать слайм без клея?
  • Как завязать шнурки?

Персона:

  • Владимир Зеленский
  • Анастасия Заворотнюк
  • Петр Порошенко
  • MARUV
  • Потап
  • Игорь Смешко
  • Игорь Коломойский
  • Билли Айлиш
  • Валерий Легасов
  • Алла Мазур

Фильм:

  • Джокер
  • Мстители: Финал
  • Аквамен
  • Оно 2
  • Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
  • Король Лев
  • Однажды в Голливуде
  • Капитан Марвел
  • Захар Беркут
  • Как приручить дракона 3

ТВ-шоу:

  • Евровидение 2019
  • Холостяк 2019
  • Оскар 2019
  • Право на владу
  • Голос країни 2019
  • Топ-модель по-українськи 3 сезон
  • Одруження наосліп 2019
  • МастерШеф. Професіонали
  • Танці з зірками 2019
  • Наречена для тата

Вопрос: "Що таке?/Что такое?"

  • Томос
  • Подагра
  • Формула Штайнмайера
  • Вислово
  • Дебаты
  • Сонный паралич
  • Зона 51
  • Импичмент
  • NFC
  • Мажоритарка

Вопрос: "Чому?/Почему?"

  • Почему падает доллар?
  • Почему умер Децл?
  • Почему умерла Юлия Началова?
  • Почему Зеленский не пришел на стадион?
  • Почему взорвался Чернобыль?
  • Почему в Киеве туман?
  • Почему скисает молоко?
  • Почему на Троицу нельзя купаться?
  • Почему нельзя ходить в туалет ночью?
  • Почему не работает Инстаграм?

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в США бездомная женщина покорила своими песнями интернет и стала знаменитостью.

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Источник: Сегодня

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