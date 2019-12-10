Зеленский, Джокер и iPhone: самые популярные запросы украинцев в Google за 2019 год

/ Фото: Pixabay

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Традиционно в конце года компания Google представляет итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей. Так, в сети стабильно ищут российские сериалы, хотят узнать, что же такое формула Штайнмайера и почему падает доллар.

В этому году самым популярным поисковым запросом стал финал культового сериала – "Игра престолов 8 сезон". Второй по популярности – запрос "Зеленский", а на третьем месте российская певица Юлия Началова, которая умерла в этом году. Кроме того, украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал "Чернобыль" и конкурс "Евровидение 2019".

"Политика не проникла в эти запросы. Уже традиционно люди в Украине больше интересуются сериалами, чем политикой. Также в этом году начали активнее интересоваться спортом", – заявил директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко на презентации исследования.

Он добавил, что их года в год появляется все больше запросов на украинском языке, а в еженедельных топах постоянно оказывают русско-украинские переводчики.

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко. Кроме того пользователи Google интересовались артистами MARUV, Потапом и Билли Айлиш. Из людей, которые ушли от нас в 2019 году, больше всего запросов было о российской певице Юлии Началовой, рэп-исполнителе Децл и фэшн-директоре московского ЦУМа Алле Вербер.

В категории "Фильмы" в 2019 году украинцы чаще всего искали в Google психологический триллер по мотивам комиксов "Джокер", а на втором месте оказалась лента "Мстители:Финал". Интересно отметить и то, что в список самых популярных фильмов по версии пользователей Google Украина попали экранизация исторической повести Ивана Франка "Захар Беркут" и новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

"Покупкой года" в Украине стал новый iPhone 11, помимо этого украинцы интересовались, где купить автокресло и бустер, а также покупкой билетов на поезда и самолеты.

Традиционно украинцы задают Google самые разные вопросы, и уходящий год не стал исключением. В 2019 году пользователи хотели узнать, что такое томос, подагра и формула Штайнмайера. Пытались выяснить, как сделать Инстаграм темным, как проверить себя в списках избирателей и как кушать авокадо. А также интересовались почему падает доллар, почему Зеленский не пришел на стадион и почему в Киеве туман.

Полностью список самых популярных запросов 2019 года в Украине выглядит так:

Самые популярные запросы:

Игра престолов 8 сезон

Зеленский

Юлия Началова

Заворотнюк

Результаты выборов 2019

Децл

Чернобыль

Дебаты

Порошенко

Евровидение 2019

Утраты:

Юлия Началова

Децл

Алла Вербер

Люк Перри

Карл Лагерфельд

Дарья Лукьяненко

Камерон Бойс

Вилли Токарев

Сергей Доренко

Ирина Цывина

Сериал:

Игра престолов 8 сезон

Чернобыль

Тайная любовь

Крепостная

ИП Пирогова

Школа. Випускний

Жуки

Ничто не случается дважды

Ранняя пташка

Молодежка 6 сезон

Покупка:

iPhone 11

Автокресло

МАУ билет

Укрзалізниця билет

Бустер

IQOS

Вентилятор

Украина Португалия билеты

Электросамокат

Мини-кондиционер

Вопрос: "Як?/Как?"

Как сделать Инстаграм темным?

Как удалить аккаунт Инстаграм?

Как узнать свой номер телефона?

Как проверить себя в списках избирателей?

Как говорят животные?

Орхидея как ухаживать?

Как кушать авокадо?

Как перевести деньги с телефона на телефон?

Как сделать слайм без клея?

Как завязать шнурки?

Персона:

Владимир Зеленский

Анастасия Заворотнюк

Петр Порошенко

MARUV

Потап

Игорь Смешко

Игорь Коломойский

Билли Айлиш

Валерий Легасов

Алла Мазур

Фильм:

Джокер

Мстители: Финал

Аквамен

Оно 2

Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел

Король Лев

Однажды в Голливуде

Капитан Марвел

Захар Беркут

Как приручить дракона 3

ТВ-шоу:

Евровидение 2019

Холостяк 2019

Оскар 2019

Право на владу

Голос країни 2019

Топ-модель по-українськи 3 сезон

Одруження наосліп 2019

МастерШеф. Професіонали

Танці з зірками 2019

Наречена для тата

Вопрос: "Що таке?/Что такое?"

Томос

Подагра

Формула Штайнмайера

Вислово

Дебаты

Сонный паралич

Зона 51

Импичмент

NFC

Мажоритарка

Вопрос: "Чому?/Почему?"

Почему падает доллар?

Почему умер Децл?

Почему умерла Юлия Началова?

Почему Зеленский не пришел на стадион?

Почему взорвался Чернобыль?

Почему в Киеве туман?

Почему скисает молоко?

Почему на Троицу нельзя купаться?

Почему нельзя ходить в туалет ночью?

Почему не работает Инстаграм?

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в США бездомная женщина покорила своими песнями интернет и стала знаменитостью.

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