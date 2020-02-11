Зеленский и Аваков решали, как выдавать паспорта молодежи с Донбасса и из Крыма

С мирными жителями неподконтрольных территорий нужно наладить контакт, говорит глава государства

/ Фото: president.gov.ua

Во вторник, 11 февраля, президент Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях, возможностями получения паспорта гражданина Украины.

Об это сообщает пресс-служба главы украинского государства.

На совещании, в котором участвовали представители Министерства образования и науки, Министерства по делам ветеранов, МВД и Госмиграционной службы, также говорилось о содействии абитуриентам в поступлении в украинские вузы.

Зеленский напомнил, что пока на Донбассе продолжается война, Россия массово выдает свои паспорта людям, которые проживают на временно оккупированных территориях.

Он подчеркнул, что, такая ситуация недопустима, и Украина должна бороться за своих граждан. Поэтому есть необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины.

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"Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украине территории", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и содействие в устройстве дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украины.

Глава МВД Арсен Аваков и его зам Татьяна Ковальчук предложили упростить процедуру получения административных услуг (например, украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта) жителями оккупированных территорий.

Также рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины – дисциплин, которые сейчас не преподаются на временно оккупированных территориях, а также расширения количества вузов, куда бы могли поступать дети с Донбасса и Крыма, и увеличение квот на бюджетные места в них.

Отметим, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Напомним, украинская прокуратура начала уголовное производство по делу о принудительной паспортизации Донбасса Россией.

Напомним, почти 200 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в 2019-м году. В российском МВД уточнили, что более 136 тыс. из них – жители оккупированных территорий, еще порядка 60 тыс. – жители из других районов Донецкой и Луганской областей.

Также сообщалось, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин напомнил, что выдача украинцам паспортов РФ это – прямая российская агрессия и действия, которые противоречат Минским соглашениям.

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