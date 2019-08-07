Среда, 7 августа, будет богата на события, которые получат освещение в СМИ

Зеленский летит в Турцию, США обвинили Китай в махинациях, а Сибирь пылает еще сильнее: топ-темы дня https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/07%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/07%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F.jpg 2019-08-07T09:07:34+03:00 Украина Среда, 7 августа, будет богата на события, которые получат освещение в СМИ

В среду, 7 августа, определились ряд важных тем, за которыми будет следить пресса. Эти темы получат свое развитие в течение дня.

Президент Зеленский летит в Турцию, где в Анкаре запланированы переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом, а в Стамбуле – с Вселенским Патриархом Варфоломеем I.

Реклама

Броварской горрайонный суд Киевской области проведет заседание по делу о перестрелке в Княжичах зимой 2016 года, где погибли 4 сотрудников Нацполиции.

Лесные пожары в Сибири не утихают. В Greenpeace заявили, что власти региона врут о контроле над ситуацией, а площадь пожаров растет.

Решение Соединенных Штатов причислить Китай к валютным манипуляторам дают Москве и Пекину шанс воспользоваться ситуацией и перейти на взаиморасчет в национальных валютах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама