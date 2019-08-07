Зеленский летит в Турцию, США обвинили Китай в махинациях, а Сибирь пылает еще сильнее: топ-темы дня

В среду, 7 августа, определились ряд важных тем, за которыми будет следить пресса. Эти темы получат свое развитие в течение дня.
Президент Зеленский летит в Турцию, где в Анкаре запланированы переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом, а в Стамбуле – с Вселенским Патриархом Варфоломеем I.
Броварской горрайонный суд Киевской области проведет заседание по делу о перестрелке в Княжичах зимой 2016 года, где погибли 4 сотрудников Нацполиции.
В трендеЗеленский летит в Турцию, США обвинили Китай в махинациях, а Сибирь пылает еще сильнее: топ-темы дня
Лесные пожары в Сибири не утихают. В Greenpeace заявили, что власти региона врут о контроле над ситуацией, а площадь пожаров растет.
Решение Соединенных Штатов причислить Китай к валютным манипуляторам дают Москве и Пекину шанс воспользоваться ситуацией и перейти на взаиморасчет в национальных валютах.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк