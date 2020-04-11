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Зеленский на линии разведения в ООС: Мы работаем над согласованием новых участков

11 апреля, 15:41

Юрий Божко

Президент ознакомился с оперативной обстановкой

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочей поездкой в ​​зоне проведения операции объединенных сил, посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины. В частности, он побывал на участке разведения сил и средств сторон № 3 "Петровское", сообщает пресс-служба ОП.

Глава государства ознакомился с оперативной обстановкой на этом участке. Президенту доложили, что в последнее время ситуация здесь контролируемая и спокойная.

"Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир", – отметил Владимир Зеленский.

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Также Президенту рассказали об особенностях наблюдения за передвижением подразделений боевиков.

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После глава государства посетил одну из частей, где вручил еще трем военным ценные подарки в благодарность за службу.

Владимир Зеленский попросил военных беречь свою жизнь и здоровье.

Напомним, что Владимир Зеленский на Донбассе ознакомился с работой 66-го военного мобильного госпиталя и посетил отделение, открытое для размещения бойцов, инфицированных COVID-19.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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президент Владимир Зеленский глава государства Петровское разведение сил ООС

Источник: Сегодня

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