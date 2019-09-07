Зеленский надеется, что переговоры в "нормандском формате" состоятся в ближайшее время

Об этом глава страны заявил в Борисполе после встречи освобожденных украинцев

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время состоятся переговоры в Нормандском формате. Об этом он сказал на взлетно-посадочной полосе в Борисполе после встречи освобожденных украинцев, говоря о результате своего телефонного разговора с президентом РФ.

"Мы должны начинать все шаги публично в Минском процессе, Нормандском формате…я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет встреча в Нормандском формате. И будем говорить о всех этих шагах…В ближайшем будущем мы должны сделать шаги, чтобы закончить эту ужасную войну…Я думаю, что это только первая глава", – сказал глава государства.

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Как сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств и, возможно, в присутствии новых участников возможна не ранее формирования нового правительства в Украине после проведения выборов.

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