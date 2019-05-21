Зеленский назначил перевыборы Верховной Рады: названа окончательная дата

Указ должен вступить в силу с момента его публикации

Владимир Зеленский. Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский подписал указ №303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

В тексте документа говорится, что, руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции принято постановление:

1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады VIII созыва.

2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.

3. Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду.

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его публикации.

Напомним, сегодня Зеленский провел консультации с руководством Рады, лидерами фракций и групп в парламенте. Речь шла о роспуске Рады.

Как сообщалось, на консультациях с президентом Зеленским присутствовали глава Верховной Рады Андрей Парубий, вице-спикеры Ирина Геращенко и Оксана Сыроид. Кроме того во встрече участвовали Артур Герасимов, глава фракции партии "Блок Петра Порошенко"; Максим Бурбак, глава фракции партии "Народный фронт"; Вадим Новинский, глава фракции партии "Оппозиционный блок"; Олег Березюк, глава фракции партии "Самопомич"; Олег Ляшко, глава фракции "Радикальной партии"; Юлия Тимошенко, глава фракции "Батькивщина"; Ярослав Москаленко, глава депутатской группы "Воля народа", Виталий Хомутынник, сопредседатель депутатской группы "Партия Видродження".

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