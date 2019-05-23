Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Зеленский назвал Британию "старушкой": посол остроумно ответила

23 мая, 22:37

Посол Соединенного Королевства в Украине Джудит Гоф ответила в Twitter

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Новоиспеченный президент Владимир Зеленский на iForum – 2019 в Киеве выступил с презентацией "Гарант инноваций: создаем будущее вместе" и заявил, что Украина должна меняться инновационно, в противном случае у нее не будет шансов.

"Недавно старушка Великобритания неделю прожила без угля. Это уникальное событие. Впервые с 1882 года. Зa двa года дo этого они сделали эксперимент и сутки пpoжили бeз угля. Британцы показывают, что весь мир отходит от угля, – заявил он и добавил. – Мы с вами не можем все изменить. Но мы должны инновационно меняться, иначе у нашей страны нет шансов".

Зеленский также отметил, что отставание в той или иной отрасли должно подталкивать Украину к воплощению прорывных идей, минуя "ямы вчерашнего дня". В свое время так поступила Африка, перескочив этап проводной телефонной связи и внедрив сразу мобильную, заметил он.

И если слова Зеленского о перескоке от проводной телефонии к мобильной остались незамеченными, то эпитет о "старушке Британии" вызвал ответную реакцию посла Соединенного Королевства в Украине Джудит Гоф.

Британский дипломат обратилась к Зеленском картинкой в Twitter с вопросом: "Старушка?".

Напомним, выступая на iForum – 2019 Зеленский и его советник Михаил Федоров заявили, что команда президента с 27 маязапускает онлайн-проект "правительство в смартфоне"  (т.наз. "Лифт"), который позволит желающим презентовать свои идеи по диджитализации государства.

Кроме того, Зеленский считает, что украинские чиновники и политики являются некомпетентными в современных инновационных технологиях.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Великобритания, скандал, Зеленский, старушка, троллинг, iForum

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский назвал Британию "старушкой": посол остроумно ответила". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Выбираем творог: 9 золотых правил

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Как желатин спасает наши суставы

Волкер объяснил победу Зеленского на выборах президента Украины

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Самолет, на котором разбился Сала, не имел лицензии для перелетов

Медреформа в Украине: Что успели сделать и что еще впереди

​Обнаружена таинственная «Комната Сфинкса»

Кокорин - Мамаев: видео оглашения приговора

Вы оцените этот выбор: самые красивые спортсменки мира

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Вчера, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Вчера, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь