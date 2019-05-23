Зеленский назвал Британию "старушкой": посол остроумно ответила
Посол Соединенного Королевства в Украине Джудит Гоф ответила в Twitter
Новоиспеченный президент Владимир Зеленский на iForum – 2019 в Киеве выступил с презентацией "Гарант инноваций: создаем будущее вместе" и заявил, что Украина должна меняться инновационно, в противном случае у нее не будет шансов.
"Недавно старушка Великобритания неделю прожила без угля. Это уникальное событие. Впервые с 1882 года. Зa двa года дo этого они сделали эксперимент и сутки пpoжили бeз угля. Британцы показывают, что весь мир отходит от угля, – заявил он и добавил. – Мы с вами не можем все изменить. Но мы должны инновационно меняться, иначе у нашей страны нет шансов".
Зеленский также отметил, что отставание в той или иной отрасли должно подталкивать Украину к воплощению прорывных идей, минуя "ямы вчерашнего дня". В свое время так поступила Африка, перескочив этап проводной телефонной связи и внедрив сразу мобильную, заметил он.
И если слова Зеленского о перескоке от проводной телефонии к мобильной остались незамеченными, то эпитет о "старушке Британии" вызвал ответную реакцию посла Соединенного Королевства в Украине Джудит Гоф.
Британский дипломат обратилась к Зеленском картинкой в Twitter с вопросом: "Старушка?".
Напомним, выступая на iForum – 2019 Зеленский и его советник Михаил Федоров заявили, что команда президента с 27 маязапускает онлайн-проект "правительство в смартфоне" (т.наз. "Лифт"), который позволит желающим презентовать свои идеи по диджитализации государства.
Кроме того, Зеленский считает, что украинские чиновники и политики являются некомпетентными в современных инновационных технологиях.
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