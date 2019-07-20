Зеленский назвал чиновников бандитами, а Трампа насмешил импичмент: главные высказывания недели
Новая глава Еврокомиссии выступила против "Северного потока-2"
К проблеме пленных украинских моряков добавился приговор нацгвардейцу Маркиву в Италии. Читайте ТОП-5 цитат недели в специальном материале сайта "Сегодня".
Владимир Зеленский: Чиновники ведут себя, как бандиты
17 июля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Николаев потребовал отставки и.о. главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня. В свою очередь, исполняющий обязанности главы Николаевской областной государственной администрации заявил, что готов написать заявление об увольнении по собственному желанию.
При этом Владимир Зеленский сравнил чиновников Николаевской области с бандитами.
"Вы же работаете на них (на николаевцев, – прим.)! Ваша зарплата – это они платят налоги! Вы же это понимаете? Структурно в голове нужно все поменять, чтобы понять, откуда вообще деньги. Если бы вы не были первым замом, я бы вам поверил. А вы были первым замом, все прекрасно знаете. Все говорят, Николаев – бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: "Лети в Николаев – это самый бандитский город". Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно?" – сказал Владимир Зеленский, обращаясь к Вячеславу Боню.
Бонь не стал перечить президенту.
"Если нужно написать заявление по собственному желанию, я его сегодня готов написать", – сказал чиновник.
"Да, пишите! Договорились", – сказал президент Украины.
В рамках визита в Николаев Владимир Зеленский также посетил также трассу Н-14 "Николаев — Кропивницкий" и побывал на территории Николаевского судостроительного завода (бывший завод имени 61 коммунара).
Арсен Аваков: Приговор нацгвардейцу Маркиву позорный и несправедливый
Позорным и несправедливым назвал Арсен Аваков решение итальянского суда, приговорившего Виталия Маркива до 24 лет тюрьмы. Нацгвардейца признали причастным к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли под Славянском в мае 2014 году.
На встрече с послом Италии 17 июля министр внутренних дел Украины подчеркнул, что такой приговор вредит отношениям стран. Арсен Аваков требует сделать четкие шаги в решении этого вопроса. И уже договорился продолжить совместные консультации по этому поводу.
Виталия Маркива задержали два года назад. По версии итальянских прокуроров, нацгвардеец, находясь на горе Карачун, передал командованию данные о местонахождении итальянского журналиста и его русского переводчика. Начался минометный обстрел, во время которого Роккелли погиб.
В свою очередь в украинском МВД настаивают: Маркив не имел личных мотивов убивать итальянского журналиста, боец тогда был в нескольких километрах от места обстрела и на вооружении его подразделения не было минометов.
Напомним, суд итальянского города Павия вынес решение по делу служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого обвиняли в причастности к убийству фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.Суд присяжных приговорил его к 24 годам лишения свободы – это даже больше, чем просила сторона обвинения.
Курт Волкер: Путин использует пленных моряков для давления на Зеленского
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал продолжение ареста украинским морякам давлением Кремля на Зеленского накануне выборов в парламент.
"Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны быть освобождены сразу. Их атаковали в международных водах и незаконно захватили. Их надо вернуть в семьи как можно скорее. Я убежден, что президент (РФ Владимир – ред) Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам", – заявил Волкер 18 июля.
"Украинцы имеют свое мнение относительно своего выбора. Они также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину", – подчеркнул чиновник.
Урсула фон дер Ляйен: "Северный поток — 2" грозит привести к слишком большой зависимости Европы от российских энергоресурсов.
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что "Северный поток — 2" грозит привести к слишком большой зависимости Европы от российских энергоресурсов.
"Существует опасность слишком сильной зависимости от российских энергоресурсов. Чтобы диверсифицировать энергоснабжение, важны другие виды энергии", — утверждала она. "Нам необходима конкуренция, и мы должны учитывать интересы наших восточных соседей", — добавила фон дер Ляйен.
"С европейской точки зрения, я считаю крайне важным иметь разнообразную комбинацию в том, что касается энергоснабжения, чтобы избежать зависимости", — сказала она. По ее мнению, "Северный поток — 2" имеет "экономическое, а также политическое измерение".
Напомним, что газопровод "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. В консорциум по строительству газопровода входят французская Engie, австрийский OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем выступает российский "Газпром".
Дональд Трамп: Импичмент — наиболее смешной проект из всех, над которыми мне когда-либо приходилось работать
Президент США Дональд Трамп прокомментировал голосование по импичменту в США: он назвал голосование по отстранению его от должности в Палате представителей Конгресса "самым смешным проектом" в своей жизни.
"Палата представителей Конгресса США только что подавляющим большинством заблокировала резолюцию по импичменту. Это, вероятно, наиболее смешной и напрасно отнимающий время проект из всех, над которыми мне когда-либо приходилось работать. Нельзя позволять этому случиться снова с другим президентом США", — написал Трамп на своей странице в Twitter 18 июля.
Ранее Палата представителей Конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен Эл Грин от штата Техас, представляющий Демократическую партию. Грин предлагал начать процедуру импичмента из-за оскорбительных высказываний президента в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии. За то, чтобы заблокировать эту инициативу, проголосовали 332 конгрессмена, 95 высказались против, еще один воздержался.
В воскресенье Трамп допустил в адрес женщин из оппозиционной Демократической партии высказывания в Twitter, которые были расценены многими как оскорбительные и расистские. Хозяин Белого дома предложил им вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять правительством США, "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".
Трамп не уточнил, кого он имел в виду, однако, как отметила телекомпания NBC, речь явно шла о нескольких женщинах из Палаты представителей, которых относят к прогрессивному крылу Демократической партии. Помимо Ильхан Омар, переехавшей в США из Сомали в возрасте 12 лет, в их число входят Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес и Аянна Прессли. Последние три родились на территории США, но Тлаиб по происхождению палестинка, у Окасио-Кортес латиноамериканские корни, а Прессли — афроамериканка.
Напомним, ранее мы писали, что в США 49 % американцев считают президента США Дональда Трампа расистом. Такие результаты вытекают из нового опроса, проведенного университетом в штате Коннектикут.
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