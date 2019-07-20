Зеленский назвал чиновников бандитами, а Трампа насмешил импичмент: главные высказывания недели

Новая глава Еврокомиссии выступила против "Северного потока-2"

Фото: president.gov.ua

К проблеме пленных украинских моряков добавился приговор нацгвардейцу Маркиву в Италии. Читайте ТОП-5 цитат недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Чиновники ведут себя, как бандиты

17 июля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Николаев потребовал отставки и.о. главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня. В свою очередь, исполняющий обязанности главы Николаевской областной государственной администрации заявил, что готов написать заявление об увольнении по собственному желанию.

При этом Владимир Зеленский сравнил чиновников Николаевской области с бандитами.

"Вы же работаете на них (на николаевцев, – прим.)! Ваша зарплата – это они платят налоги! Вы же это понимаете? Структурно в голове нужно все поменять, чтобы понять, откуда вообще деньги. Если бы вы не были первым замом, я бы вам поверил. А вы были первым замом, все прекрасно знаете. Все говорят, Николаев – бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: "Лети в Николаев – это самый бандитский город". Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно?" – сказал Владимир Зеленский, обращаясь к Вячеславу Боню.

Бонь не стал перечить президенту.

"Если нужно написать заявление по собственному желанию, я его сегодня готов написать", – сказал чиновник.

"Да, пишите! Договорились", – сказал президент Украины.

В рамках визита в Николаев Владимир Зеленский также посетил также трассу Н-14 "Николаев — Кропивницкий" и побывал на территории Николаевского судостроительного завода (бывший завод имени 61 коммунара).

Арсен Аваков: Приговор нацгвардейцу Маркиву позорный и несправедливый

Позорным и несправедливым назвал Арсен Аваков решение итальянского суда, приговорившего Виталия Маркива до 24 лет тюрьмы. Нацгвардейца признали причастным к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли под Славянском в мае 2014 году.

На встрече с послом Италии 17 июля министр внутренних дел Украины подчеркнул, что такой приговор вредит отношениям стран. Арсен Аваков требует сделать четкие шаги в решении этого вопроса. И уже договорился продолжить совместные консультации по этому поводу.

Виталия Маркива задержали два года назад. По версии итальянских прокуроров, нацгвардеец, находясь на горе Карачун, передал командованию данные о местонахождении итальянского журналиста и его русского переводчика. Начался минометный обстрел, во время которого Роккелли погиб.

В свою очередь в украинском МВД настаивают: Маркив не имел личных мотивов убивать итальянского журналиста, боец ​​тогда был в нескольких километрах от места обстрела и на вооружении его подразделения не было минометов.

Напомним, суд итальянского города Павия вынес решение по делу служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого обвиняли в причастности к убийству фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.Суд присяжных приговорил его к 24 годам лишения свободы – это даже больше, чем просила сторона обвинения.

Курт Волкер: Путин использует пленных моряков для давления на Зеленского

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал продолжение ареста украинским морякам давлением Кремля на Зеленского накануне выборов в парламент.

Фото: Курт Волкер / Twitter

"Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны быть освобождены сразу. Их атаковали в международных водах и незаконно захватили. Их надо вернуть в семьи как можно скорее. Я убежден, что президент (РФ Владимир – ред) Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам", – заявил Волкер 18 июля.

"Украинцы имеют свое мнение относительно своего выбора. Они также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину", – подчеркнул чиновник.

Урсула фон дер Ляйен: "Северный поток — 2" грозит привести к слишком большой зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что "Северный поток — 2" грозит привести к слишком большой зависимости Европы от российских энергоресурсов.

"Существует опасность слишком сильной зависимости от российских энергоресурсов. Чтобы диверсифицировать энергоснабжение, важны другие виды энергии", — утверждала она. "Нам необходима конкуренция, и мы должны учитывать интересы наших восточных соседей", — добавила фон дер Ляйен.

"С европейской точки зрения, я считаю крайне важным иметь разнообразную комбинацию в том, что касается энергоснабжения, чтобы избежать зависимости", — сказала она. По ее мнению, "Северный поток — 2" имеет "экономическое, а также политическое измерение".

Напомним, что газопровод "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. В консорциум по строительству газопровода входят французская Engie, австрийский OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем выступает российский "Газпром".

Дональд Трамп: Импичмент — наиболее смешной проект из всех, над которыми мне когда-либо приходилось работать

Президент США Дональд Трамп прокомментировал голосование по импичменту в США: он назвал голосование по отстранению его от должности в Палате представителей Конгресса "самым смешным проектом" в своей жизни.

"Палата представителей Конгресса США только что подавляющим большинством заблокировала резолюцию по импичменту. Это, вероятно, наиболее смешной и напрасно отнимающий время проект из всех, над которыми мне когда-либо приходилось работать. Нельзя позволять этому случиться снова с другим президентом США", — написал Трамп на своей странице в Twitter 18 июля.

Фото: AFP

Ранее Палата представителей Конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен Эл Грин от штата Техас, представляющий Демократическую партию. Грин предлагал начать процедуру импичмента из-за оскорбительных высказываний президента в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии. За то, чтобы заблокировать эту инициативу, проголосовали 332 конгрессмена, 95 высказались против, еще один воздержался.

В воскресенье Трамп допустил в адрес женщин из оппозиционной Демократической партии высказывания в Twitter, которые были расценены многими как оскорбительные и расистские. Хозяин Белого дома предложил им вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять правительством США, "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".

Трамп не уточнил, кого он имел в виду, однако, как отметила телекомпания NBC, речь явно шла о нескольких женщинах из Палаты представителей, которых относят к прогрессивному крылу Демократической партии. Помимо Ильхан Омар, переехавшей в США из Сомали в возрасте 12 лет, в их число входят Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес и Аянна Прессли. Последние три родились на территории США, но Тлаиб по происхождению палестинка, у Окасио-Кортес латиноамериканские корни, а Прессли — афроамериканка.

Напомним, ранее мы писали, что в США 49 % американцев считают президента США Дональда Трампа расистом. Такие результаты вытекают из нового опроса, проведенного университетом в штате Коннектикут.

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