Зеленский назвал главные тезисы законопроекта о противодействии рейдерству

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До 1 октября в Верховную Раду должен быть внесен законопроект об усилении гарантий защиты государственной собственности, а также противодействии рейдерству. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами.

"Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект об усилении гарантий защиты государственной собственности, защиты прав учредителей юридических лиц и противодействии рейдерству", – отметил Зеленский.

По его словам, в законопроекте обязательно должны быть предусмотрены автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением, остановкой регистрационных действий, введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций; обязательность нотариального оформления договоров об отчуждении любой доли собственности; совершенствование работы, просмотр структуры и усиление защиты сведений реестров недвижимости и бизнеса.

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При этом он добавил, что эти меры следует предпринять до 1 октября 2019 года.

Кроме того, Зеленский поручил до 1 октября в рамках осуществления плана дерегуляции перевести предоставление разрешительных документов в электронную форму.

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Напомним, заседание Кабинета министров Украины под руководством премьер-министра Алексея Гончарука началось в 14:00 после совещания с президентом Владимиром Зеленским.

Как мы писали ранее, Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина 281 голосом.

Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

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