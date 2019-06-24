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Зеленский не отменял "мигалки": что значит указ о спецсигналах на авто

24 июня, 12:01

Оказывается, последние три года президентский кортеж, полиция и даже "скорая" нарушали правила дорожного движения, отмечают в МВД

Фото: Сегодня

После отмены президентом Владимиром Зеленским более 160 указов, среди которых и о спецсигналах, начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий на своей странице в Facebook четко разъяснил, что решение президента не означает, что теперь любой сможет устанавливать на свой автомобиль специальные сигнальные маячки.

Он объяснил, что еще в 2017 году было принято постановление Кабинета министров, которым должен был быть урегулирован вопрос установления спецсигналов, но постановление вступило бы в силу только после отмены указа президента от 30 марта 2005 года № 567. Однако данный указ в течение трех лет так и не был отменен, что, фактически, создало правовой вакуум использования световых маячков. Таким образом, отметил начальник сервисного центра, ни полиция, ни кортеж президента страны, и даже скорая помощь не имели права использовать последние три года "мигалки", тем самым нарушая правила дорожного движения.

"Я благодарю президента Владимира Зеленского, что он быстро решил этот вопрос, отменив указ и взяв вопрос под личный контроль (получается это возможно делать быстрее 3 года). Теперь мы возвращаемся к уровню правового государства в вопросе безопасности дорожного движения. Полицейские и медики особенно благодарны, что им больше не придется нарушать ПДД", – написал Криклий.

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Теперь благодаря подписанию указа, вступает в силу и постановление Кабмина от 2017 года, в котором указан перечень специальных звуковых и световых сигнальных устройств синего, зеленого, красного цветов:

  • транспортные средства, используемые для передвижения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана;
  • транспортные средства, принадлежащие государственным органам и используются для выполнения оперативных задач;
  • спецустройства с сигналами красного цвета могут дополнительно устанавливаться исключительно на автомобилях патрульной полиции и подразделений Национальной полиции, на которые возложены обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения;
  • спецсигналы красного и зеленого цвета устанавливаются на автомобили правоохранителей, которые сопровождают лиц, находящихся под государственной охраной.

Криклий также объяснил, что после ликвидации Госавтоинспекции не было органа, который официально мог выдавать разрешения на спецсигналы, а теперь эта функция будет возложена на МВД.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине появятся "косые" пешеходные переходы. В Кабмине считают, что такая инициатива может сократить количество наездов на пешеходов на "зебрах" минимум на 20%. Эксперты тоже оценивают предложение положительно.


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Тег указ, Зеленский, мигалки, спецсигналы, криклий

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Сегодня

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