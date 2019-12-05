Зеленский обратился к родным жертвы и пострадавшим при пожаре в Одессе: "Мы не оставим вас наедине с горем"

Глава государства призвал не искать крайних, а не допускать повторения трагедии

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский откликнулся на масштабный пожар в Одессе , во время которого погибла 16-летняя студентка, 14 человек пропали без вести и пострадали еще 27.

Глава государства обратился к родным жертвы и пострадавшим:

"В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем.

Мы все надеемся, что из 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать – жертв может быть больше.

Мы все желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. 21 человек сейчас в больницах в состоянии средней тяжести.

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И все мы молимся за жизни пяти человек, состояние которых тяжелое. Знаем, что врачи делают для их спасения все возможное. И невозможно тоже.

Хочу отметить без преувеличения героическую борьбу наших пожарных и спасателей. 7 из них также сейчас на больничных койках.

Очень прошу общественность и журналистов оперировать только корректными цифрами.

Итак, по состоянию на 6:00 в Одессе одна погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них – пятеро студентов), 27 человек в больницах, согласно полученным травмам и необходимой помощи.

Поручаю председателю Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и побыстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии.

Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса в одном городе страны", – говорится в обращении президента.

Напомним, 4 декабря в центре Одессы начался пожар. Огонь охватил 4 из 6 этажей Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25.

В этот момент в здании шли занятия, там находились студенты – всего около 400 человек.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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