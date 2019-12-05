Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,52

Зеленский обратился к родным жертвы и пострадавшим при пожаре в Одессе: "Мы не оставим вас наедине с горем"

5 декабря, 10:09

Глава государства призвал не искать крайних, а не допускать повторения трагедии

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский откликнулся на масштабный пожар в Одессе , во время которого погибла 16-летняя студентка, 14 человек пропали без вести и пострадали еще 27.

Глава государства обратился к родным жертвы и пострадавшим:

"В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем.

Мы все надеемся, что из 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать – жертв может быть больше.

Мы все желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. 21 человек сейчас в больницах в состоянии средней тяжести.

Реклама

И все мы молимся за жизни пяти человек, состояние которых тяжелое. Знаем, что врачи делают для их спасения все возможное. И невозможно тоже.

Хочу отметить без преувеличения героическую борьбу наших пожарных и спасателей. 7 из них также сейчас на больничных койках.

Очень прошу общественность и журналистов оперировать только корректными цифрами.

В тренде
Зеленский обратился к родным жертвы и пострадавшим при пожаре в Одессе: "Мы не оставим вас наедине с горем"

Итак, по состоянию на 6:00 в Одессе одна погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них – пятеро студентов), 27 человек в больницах, согласно полученным травмам и необходимой помощи.

Поручаю председателю Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и побыстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии.

Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса в одном городе страны", – говорится в обращении президента.

Напомним, 4 декабря в центре Одессы начался пожар. Огонь охватил 4 из 6 этажей Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25.

В этот момент в здании шли занятия, там находились студенты – всего около 400 человек.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Одесса жертвы Владимир Зеленский пожары пропавшие без вести

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов от
Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов от "Слуги народа"Политика
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видеоУкраина
Прогнозы неуместны: в Кремле указали на один момент перед
Прогнозы неуместны: в Кремле указали на один момент перед "нормандской" встречейПолитика
В Херсоне парня насильно увезли в военкомат прямо с работы: появилось видео
В Херсоне парня насильно увезли в военкомат прямо с работы: появилось видеоДругие регионы
Синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся снегопады
Синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся снегопадыУкраина
Пожар в Одессе: погибла 17-летняя девушка, стало известно имя
Пожар в Одессе: погибла 17-летняя девушка, стало известно имяОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...