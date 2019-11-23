Зеленский обратился к украинцам: Пусть тепло свечей согреет души всех погибших в Голодомор

От Голодомора 1932-1933 годов умерло от четырех до восьми миллионов украинцев, напомнил глава государства

Президент Владимир Зеленский посетил Национальный музей Голодомора-геноцида, где обратился к согражданам по случаю Дня памяти жертв голодоморов.

"Дорогие украинцы!

В нашей истории есть страницы, которые очень больно вспоминать, но которые невозможно забыть. Преступления, которые доказывают, что жестокость и циничность не имеют границ. Беды, которые нормальный человек не пожелает даже своим злейшим врагам. Трагедии, настолько велики, что человечество еще не придумало слов, чтобы описать ту боль, которую пережили украинцы.

Сегодня мы чтим память жертв Голодомора – преступления геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против украинского народа.

Можно бесконечно долго говорить о причинах и катастрофических последствиях. Существует масса исследований, открыто много архивных документов, об этом написаны десятки книг и снят не один фильм. Однако огромный объем фактов и доказательств все равно не дает ни уму, ни сердцу ответа на простой вопрос.

За что?

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Как вообще может появиться мысль уничтожить целый народ? Как можно отнять у людей последнюю крошку хлеба, а с ней – последнюю крошку надежды. Надежды, что ты или хотя бы твои дети доживут до следующего утра.

Историки спорят о точном количестве жертв геноцида, но цифры, которыми они оперируют, – жуткие и вызывают шок. Согласно различным исследованиям, от Голодомора 1932-1933 годов умерло от четырех до восьми миллионов украинцев. Эти потери сопоставимые с нашими потерями во Второй мировой войне.

Мы – украинцы. И нам все по силам. Но есть две вещи, которых мы никогда не сможем. Не сможем это забыть. И не сможем это простить.

Сегодня Украина и весь цивилизованный мир молятся за невинных жертв этого ужасного преступления. Сегодня украинцы зажгут в своих окнах свечи.

Пусть тепло от них согреет души всех погибших.

Вечная им память".

Напомним, в Украине стартовала акция "Зажги свечу".

Также сообщалось, что в Украине каждую четвертую субботу ноября проходит День памяти жертв Голодоморов. В этом году эта печальная дата пришлась на 23 ноября.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в 2015 году в Вашингтоне открыли памятник жертвам Голодомора в Украине.

Все подробности в спецтеме Голодомор

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