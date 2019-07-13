Зеленский обратился с просьбой к мэру Одессы

Президент попросил Труханова обустроить площадку для въезда бизнесменов

Владимир Зеленский в порту Одессы. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой – решить вопрос предоставления земельного участка, чтобы обустроить бесплатный въезд на территорию морского порта представителей бизнеса.

"Надо найти возможность решить проблему предоставления земельного участка Одесскому морскому порту для обустройства въезда на территорию порта для бизнеса, которым можно было бы пользоваться бесплатно", – подчеркнул глава государства.

Стоит добавить, что сейчас есть только один путь доступа в порт, и он принадлежит частной структуре. Зеленский назвал такую ситуацию недопустимой и подчеркнул, что она создает монополию, которая вредит большому количеству предпринимателей.

В свою очередь, мэр города Геннадий Труханов пообещал, что приложит усилия для решения вопроса, и будет держать его на контроле и сообщит президенту о развитии ситуации.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что на должность председателя Одесской областной государственной администрации будет проведен конкурс, как это было сделано во Львове.

"Председатель Одесской облгосадминистрации будет назначен после проведения конкурса. Мы имеем такой опыт проведения во Львове, где человек, который был второй в списке с тремя фамилиями, стал председателем облгосадминистрации", - напомнил Зеленский на совещании в морском торговом порту Одессы..

Также мы сообщали, что 26 июня Кабинет министров поддержал назначение восьми губернаторов, кандидатуры которых, в том числе Андрея Андрейчикова на должность нового главы Одесской областной государственной администрации, были предложены президентом.

Временно исполнять обязанности главы Одесской ОГА доверили Светлане Шаталовой, которая до этого занимала должность заместителя одесского губернатора.

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