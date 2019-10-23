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Зеленский обсудил со Штайнмайером его "формулу"

23 октября, 08:29

Президенты Украины и Германии провели встречу в Японии

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

В рамках рабочего визита в Японию Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе.

"Достижение мира на Донбассе и завершения кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Лидеры стран согласились, что Нормандский формат сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.

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"Украина выполнила свою часть для возобновления работы "Нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "Нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", – отметил Владимир Зеленский.

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Президент пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Украину.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация со встречей "Нормандской четверки" зашла в тупик и на сегодняшний день нет даже приблизительной даты "нормандского" саммита.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Источник: Сегодня

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