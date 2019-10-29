"Зеленский оказался не так прост, как ожидали в Москве", – политолог об отводе войск в Золотом

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Разведение войск в Золотом значительно увеличило шансы на проведение встречи в Нормандском формате в ноябре месяце. Такое мнение высказал сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

"Это разведение существенно приблизило встречу. Это было, по сути, последнее условие для этой встречи. Но есть важный нюанс: надо дождаться завершения процедуры. Чтобы не было стрельбы, каких-то провокаций. В общем, повода говорить, что разведение не произошло. Поэтому просто давайте дождемся окончание этой процедуры. Хотя там только один километр отвести, но по Станице Луганской мы знаем, что это не так все быстро делается. И, как я понимаю, Россия для того, чтобы подтвердить встречу в Нормандском формате Россия хочет дождаться документального подтверждения – правового акта фиксации отвода, который будет формализован на встрече Трехсторонней контактной группы", – сказал Владимир Фесенко.

Политолог также отметил, что отвод украинских войск в Золотом стал в определенной мере неожиданностью для Москвы, которая "недооценила Зеленского".

"Буквально на днях по итогам поездки Зеленского в Золотое Кремль, устами Пескова, обвинил украинскую власть в отсутствии контроля над ситуацией, возложив вину за срыв отведения на Украину. Риторику понять можно: хотя с одной стороны Москва заинтересована в выполнении Минских соглашений, с другой, она играет на дестабилизации ситуации в Украине. Они пытаются подставить Зеленского, показать, что он слабый, не контролирует ситуацию. Но здесь они просчитались. Зеленский оказался не так прост и не так слаб, как ожидали в Москве", – сказал политолог.

При этом Владимир Фесенко отметил, что ранее Москва и сама нарушала договоренности в том же Золотом.

"Напомню, что и в Станице Луганской не с первой попытки был отвод войск, и там нарушения были именно со стороны сепаратистов. И в Золотом были нарушения с той стороны. И даже в Москве обещали разобраться и повлиять на сепаратистов. Поэтому вопрос, кто кого и как контролирует, касается и Москвы", – сказал Владимир Фесенко.

Напомним, что ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил сайту "Сегодня", почему с разведением войск в Золотом и Петровском Украина проиграла в военном плане и рискует проиграть в политическом.

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