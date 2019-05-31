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Зеленский опубликовал новое впечатляющее фото

31 мая, 10:36

Зеленский порадовался, что в зале не украли гантели

Фото из Facebook Владимира Зеленского
Фото из Facebook Владимира Зеленского.

Президент Владимир Зеленский обнародовал фото из спортзала в Администрации президента на улице Банковой и порадовался, что там не украли гантели.

Соответствующий пост появился утром в пятницу, 31 мая, в Facebook главы государства.

"На Банковой. Хоть гантели не украли", – подписал Зеленский фото.

Напомним, ранее новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты, где проводились совещания с военными в Администрации президента, исчезла вся техника с секретной информацией. Он выложил на своей странице в Facebook видео пустой комнаты с голыми стенами, где остались только Государственный флаг Украины и президентский штандарт.


В свою очередь, пресс-секретарь бывшего главы государства Святослав Цеголко объяснил, что вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Петра Порошенко и, соответственно, возвращена арендодателю.

В то же время экс-секретарь СНБО Александр Турчинов объяснил, что видео Данилюка было снято в разных помещениях АП. А главный ситуационный центр СНБО на улице Болбочана и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме.

Как мы писали ранее, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Twitter необычное селфи с шаурмой в руках.  И подписал:

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более – постыдного. А еще – помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!", – написал Зеленский.

До этого Зеленский в День Киева поздравил жителей столицы и рассказал, с чем у него ассоциируется этот город. Оказалось, что запах шаурмы у метро "запал в душу" президенту.

Сразу после публикации Зеленским поздравления с Днем Киева, соцсети запестрели шутками и дискуссиями о том, действительно ли Киев пахнет шаурмой, и почему именно так новоизбранный президент характеризует столицу.

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Тег фото, Зеленский, спортзал

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