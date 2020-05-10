Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Последние новости Украины

Зеленский опубликовал свое детское фото и поздравил украинок с Днем матери

10 мая, 11:59

Юрий Божко

Президент также опубликовал фото своей семьи

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Днем матери и опубликовал свои семейные фото. Поздравление опубликовано на официальной странице в телеграм-канале президента.

"Мама. Первое слово, которое произносим в жизни. Мамы отдают без остатка все свои силы от нашего первого вздоха. Это они целуют ножки младенца до того, как он сделает первый шаг. Они крепко держат за руку, когда учимся ходить. Они выдерживают наши "Не хочу шапку", "Не пойду в школу", "Ты ничего не понимаешь!" Терпеливо ждут звонка, понимая, что мы по уши заняты работой. Не обижаются. Обижаются, но продолжают нас любить. Ни за что, без причины, просто потому, что мы – их дети. К ним мы идем в сложные времена, чтобы услышать такое важное "Все будет хорошо".

И только став родителями, мы понимаем, сколько труда, терпения и любви стоит счастливое детство.

Реклама

Звоните своей маме каждый день! Говорите, как сильно любите ее, каждый день! Благодарите ее каждый день!

А сегодня, в День матери, найдите особые слова. Чтобы улыбка не сходила с лица родного человека целый день!

В тренде
Эпидемия COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Реклама

Я благодарю свою родному мамочку Римму Владимировну и любимой Елене. Мне повезло иметь рядом двух женщин, которых я смело могу назвать лучшими мамами в мире.

Искренне поздравляю всех матерей Украины!

Будьте здоровыми и всегда имейте повод гордиться собой и своими детьми!

С Днем матери!" – написал президент.

Реклама

Напомним, супруга Президента Украины Елена Зеленская инициировала большой разговор с украинцами о безбарьерности. Партнерами проекта выступили Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики Украины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фото президент День матери Владимир Зеленский

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 10 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 10 маяУкраина
Поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, картинках и смс
Поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, картинках и смсFun
Коронавирус в Украине: статистика за 10 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 10 мая и все подробности из регионовУкраина
Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки
Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинкиFun
"Насиловали, избивали и жестоко пытали": под Харьковом похитили 17-летнего парняХарьков
"Нужно просто увольнять": Саакашвили рассказал о планах на новой должностиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...