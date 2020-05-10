Зеленский опубликовал свое детское фото и поздравил украинок с Днем матери

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Днем матери и опубликовал свои семейные фото. Поздравление опубликовано на официальной странице в телеграм-канале президента.

"Мама. Первое слово, которое произносим в жизни. Мамы отдают без остатка все свои силы от нашего первого вздоха. Это они целуют ножки младенца до того, как он сделает первый шаг. Они крепко держат за руку, когда учимся ходить. Они выдерживают наши "Не хочу шапку", "Не пойду в школу", "Ты ничего не понимаешь!" Терпеливо ждут звонка, понимая, что мы по уши заняты работой. Не обижаются. Обижаются, но продолжают нас любить. Ни за что, без причины, просто потому, что мы – их дети. К ним мы идем в сложные времена, чтобы услышать такое важное "Все будет хорошо".

И только став родителями, мы понимаем, сколько труда, терпения и любви стоит счастливое детство.

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Звоните своей маме каждый день! Говорите, как сильно любите ее, каждый день! Благодарите ее каждый день!

А сегодня, в День матери, найдите особые слова. Чтобы улыбка не сходила с лица родного человека целый день!

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Я благодарю свою родному мамочку Римму Владимировну и любимой Елене. Мне повезло иметь рядом двух женщин, которых я смело могу назвать лучшими мамами в мире.

Искренне поздравляю всех матерей Украины!

Будьте здоровыми и всегда имейте повод гордиться собой и своими детьми!

С Днем матери!" – написал президент.

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Напомним, супруга Президента Украины Елена Зеленская инициировала большой разговор с украинцами о безбарьерности. Партнерами проекта выступили Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики Украины.

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