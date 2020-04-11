Зеленский отреагировал на петицию о возвращении Супрун

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на размещенную на сайте главы государства электронную петицию с просьбой вернуть Ульяну Супрун на должность министра здравоохранения. Ответ обнародовала пресс-служба президента.

Петицию, опубликованную 23 марта, подписали 27 413 человек из необходимых для рассмотрения 25 000.

Зеленский поблагодарил всех, кто принял участие в этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения, особенно в это чрезвычайно сложное время, в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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В то же время глава страны напомнил, что постановлением Верховной Рады от 30 марта 2020 года министром здравоохранения назначен Максим Степанов.

"Что касается продолжения медицинской реформы, информирую, что с 1 апреля 2020 года в стране, согласно закону Украины от 19.10.2017 № 2168 "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи", – добавил президент.

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Также по словам Зеленского, Степанов приоритетной определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы.

Напомним, недавно экс-глава Минздрава Ульяна Супрун обратилась к американскому миллиардеру и бизнесмену,главному исполнительному директору компании Tesla Илону Маску с просьбой передать Украине аппараты для искусственной вентиляции легких.

Кроме того, она подчеркнула, что эффективность и безопасность лекарственных средств, которые были утверждены Министерством здравоохранения в протоколе для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, не были подтверждены.

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