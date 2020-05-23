Зеленский озвучил заветную мечту, а Трамп – всю правду о ВОЗ: главные высказывания недели

По закону тем украинцам, у кого есть разрешение на постоянное место жительства в ЕС, нельзя запретить выезжать из страны

В Беларуси даже смертность лучшая в мире, а украинские юристы рано или поздно одолеют Кремль в судах. Читайте ТОП-5 цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира.

Владимир Зеленский: Я хотел бы быть президентом, после которого в стране появились дороги

В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский собрал в Мариинском парке столицы большую пресс-конференцию для украинских и зарубежных СМИ. На ней президент отчитался о том, что удалось сделать за год работы на должности.

На встречу с главой государства пришло более 50 журналистов. На улице то капал дождь, то выходило солнце. Но это не помешало "жаркому" диалогу. Иногда у некоторых представителей СМИ с президентом доходило до перепалок, но в целом глава государства пребывал в хорошем настроении.

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Кроме прочего, президент отметил, что планирует построить 4200-4500 км дорог либо "на сколько хватит денег".

"Наша задача – построить все государственные дороги, которые объединят страну и будут витриной нас как европейской страны, – это 25 тысяч км приоритетных дорог. Я уверен, что до конца моей каденции мы их достроим", – добавил он.

При этом президент с сожалением отметил, что на реконструкцию местных дорог он не имеет влияния. В то же время он надеется, что после местных выборов его партия "Слуга народа" "во многих городах получит влияние", и тогда дороги можно будет построить и там.

"Я хотел бы быть президентом, которого запомнят как человека, после которого в стране появились дороги", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Дональд Трамп: ВОЗ – это марионетки в руках Китая

Президент США Дональд Трамп считает ВОЗ марионеткой, которая выполняет просьбы Китая, пообещавшего 2 млрд долларов странам, пострадавшим от коронавируса.

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"Они – марионетки в руках Китая", – заявил он. Добавим, что это – не первый случай, когда американский лидер заявляет, что ВОЗ ориентирована на КНР. Но ранее американский президент использовал более мягкие термины об Китае и ВОЗ. По его словам, ВОЗ "в последнее время работала плохо".

Трамп заявил, что решил не выступать с заявлением на организованной ВОЗ Всемирной ассамблее здравоохранения, на которой ранее 18 мая выступили многие мировые лидеры. "Я сделаю заявление (на тему здравоохранения в мире. – Ред.) в ближайшем будущем", – пообещал Трамп.

Добавим, что в международном сообществе ведется много дискуссий о точном происхождении вируса, и теперь Япония и Евросоюз намерены инициировать расследование первоначальной реакции ВОЗ на пандемию коронавируса.

Виталий Власюк: Украинцам с разрешением на постоянное место жительства в ЕС нельзя запретить выезжать из Украины

После спадения пандемии коронавируса многие страны Европейского Союза снимают карантинные ограничения и приглашают украинцев к себе на сезонные работы. В ответ правительство Украины выдвинуло европейским работодателям ультиматум –легальное трудоустройство наших соотечественников сроком от трех месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда, в противном случае обещая крайне осложнить украинцам выезд в ЕС.

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Виталий Власюк, адвокат, управляющий партнер юрфирмы "єПраво", считает, что выезд в другие страны украинцам власти запретить не могут.

"С точки зрения международного права, следует применять принципиально иной критерий по цели поездки за границу: не "на заработки", а на постоянное место жительства. Так вот, лицам, имеющим украинское гражданство, но и разрешение на постоянное место жительства в одной из стран Европы (так называемые "пермит", "пермесо" и т.п.), нельзя запретить ни выезд из Украины, ни въезд в соответствующие страны. Собственно, они едут к себе домой. В то же время тем нашим согражданам, которые работают где-либо, но при этом не имеют права на постоянное проживание, можно только посочувствовать: они пока платят цену за нелегальное положение", — объяснил Власюк.

Александр Лукашенко: Беларусь – лучшая в мире по смертности от коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который долгое время отрицал опасность коронавирусной эпидемии, назвал показатель смертности от COVID-19 в его стране лучшим в мире. Об этом он заявил 21 мая на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником.

"Нам надо спасать людей, в том плане, что надо бороться за жизнь людей. Показатель один останется – смертность людей. И то, что мы в этом плане лучшие в мире – никто уже не оспаривает", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Стоит отметить, что белорусские активисты и журналисты неоднократно заявляли о том, что в стране искусственно занижается количество умерших пациентов с коронавирусом – некоторых из них просто не вписывают в статистику, а другим не пишут в причины смерти COVID-19.

Кроме того, по словам президента, Витебск и Минск уже вышли на плато – то есть эпидемия в этих городах замедлилась – эта стадия предшествует победе над инфекцией.

"Минск, Витебск — они раньше, особенно Витебск, вошли в эту проблему, и они уже выходят", – утверждает Александр Лукашенко.

Напомним, что Беларусь одной из немногих стран не вводила жесткие карантинные меры для сдерживания коронавируса и даже провела Парад победы на 9 мая. На этом фоне страна, в которой проживает вчетверо меньше Украины, обогнала нашу страну по количеству заболевших – в Беларуси официально зафиксировали более 33,3 тысячи инфицированных и лишь 185 погибших.

Дмитрий Кулеба: Россия очень боится проиграть Украине в международных судах

Украина подала массу исков против России – от газовых споров и до нарушений морского права. Какие-то уже выиграны, а по некоторым разбирательства в самом разгаре. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Москва очень боится юридической ответственности.

По его словам, он поставил цель перед своей командой юридических советников привлечь Россию к ответственности за все нарушения международного права.

"Я хочу, чтобы имена юридических советников были вписаны золотыми буквами в историю международного права. Потому что они в международных судах победят великую державу, постоянного члена Совбеза ООН и грубого нарушителя международного права. Мы вовремя подадим сильный меморандум по международному морскому трибуналу. То есть "пожар идет по плану", мы будем работать планово, четко, жестко и с неизменной целью привлечения к юридической ответственности", – сказал Кулеба.

Министр сказал, что россияне особенно трепетно ​​относятся именно ко всем юридическим фиксациям и процессам. Он объяснил, почему.

"Потому что понимают, что политика – это политика, это борьба нарративов. Но если ты "попадаешь" уже юридически, то придется расплачиваться. На годы будут жесткие юридические аргументы. А противодействовать политическими аргументами против юридических гораздо сложнее. Поэтому они будут очень много внимания уделять тому, чтобы не проиграть в таких спорах", – подчеркнул глава МИД Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", последней крупной победой Украины в международных судах стал спор "Нафтогаза" и "Газпрома" по газу, в результате которого Стокгольмский арбитраж обязал россиян выплатить Украине крупную сумму. В декабре 2019-го, под Новый год, "Газпром" выплатил Украине почти 3 млрд долларов. Украина, в свою очередь, отказалась от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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