Зеленский почтил память воинов, погибших в сбитом самолете Ил-76

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших в авиакастрофе, произошедшей в аэропорту Луганска в июне 2014-го.

"Светлая память воинам, погибшим в сбитом самолете Ил-76, и всем защитникам Украины, которые в этот день отдали свои жизни за нашу независимость. Не имеем права забыть. Герои не умирают!", – говорится в сообщении офиса президента.

Напомним, в ночь с 13 на 14 июня 2014-го в Луганске террористами был сбит украинский военно-транспортный самолет Ил-76. Самолет осуществлял перевозку личного состава с целью ротации, на борту находились военнослужащие, техника, снаряжение и продовольствие. В результате теракта погибли 49 человек. Согласно данным Минобороны Украины, оружие против силовиков применили с территории Российской Федерации.

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Позже в СБУ назвали имена боевиков из российской частной военной армии "Вагнера", которые с большой долей вероятности сбили ИЛ-76 с 49 бойцами ВСУ на борту в 2014 году в Луганске.

В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук отмечал, что информацию о посадке самолета ИЛ-76 в Луганске могли "слить" специально и заранее. "Есть много данных о том, что информация о самолете была "слита" заранее", – говорит он. И добавляет, что до посадки самолета с украинскими военными было известно об активных действиях террористов в районе луганского аэропорта.

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