Зеленский почтил память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость

/ Фото: mil.gov.ua/

Президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента

Церемония состоялась у здания Министерства обороны Украины. Во время мероприятия зачитали фамилии 223 военнослужащих, погибших в этот день в разные годы. Память каждого защитника почтили ударом в колокол и салютом из личного оружия почетного караула. Глава государства возложил цветы к Памятному колоколу.

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В Зале памяти военнослужащие роты Почетного караула в присутствии президента перевернули страницу Книги памяти, в которой указаны имена погибших защитников Украины на дату 29 августа. Владимир Зеленский возложил цветы к Книге памяти.

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Также президент пообщался с родственниками погибших защитников.

Напомним, об учреждении памятного дня 29 августа президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на торжествах ко Дню Независимости Украины.

"С целью достойного чествования памяти погибших украинских военнослужащих и участников добровольческих формирований мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и отмечании его ежегодно 29 августа", – сказал он на Майдане Незалежности.

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